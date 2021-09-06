Центр повышения профмастерства педагогов открылся в Рязани

Рязанский центр повышения профмастерства педагогов — это современное образовательное пространство, оснащенное по последнему слову техники

В рамках федерального проекта «Современная школа» (составляющая нацпроекта «Образование») на базе Рязанского института развития образования (РИРО) создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ).

В этом центре педагоги области смогут профессионально совершенствоваться, причем каждый по своей индивидуальной траектории. Для этого созданы все необходимые условия. Сделан ремонт, подготовлены функциональные зоны и лектории, установлено современное оборудование, включая интерактивные доски, ноутбуки и принтеры. Оснащена также специальная студия, где будут записывать медиауроки. На создание центра было затрачено более 11 миллионов рублей федеральных и региональных денег.

Сегодня ЦНППМ представили зампреду областного правительства Роману Петряеву, главе регионального минобра Ольге Щетинкиной и руководителям методических служб городов и районов области.

Презентацию центра провел ректор РИРО Андрей Кашаев. Он рассказал, как будет работать ЦНППМ, представил его команду, познакомил присутствующих с сайтом центра и платформой «Успех учителя», обеспечивающей цифровизацию всех процессов и выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов. Андрей Кашаев объяснил смысл символики центра: красные полоски, расположенные на разных уровнях, обозначают ступеньки профессионального роста.

Добавим, что рязанский ЦНППМ входит в единую федеральную систему научно-методического сопровождения педагогических работников. Подобные центры постепенно создаются во всех регионах России. Первый – был открыт в Коломне два года назад.