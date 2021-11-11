Центр «Мой бизнес» Рязанской области запускает тренинг «Школа предпринимательства»

Центр «Мой бизнес» Рязанской области при поддержке АО Корпорация «МСП» запускает обучающий тренинг «Школа предпринимательства».

Он полезен как действующим, так и начинающим зарегистрированным предпринимателям. Возраст участников не ограничен.

Вебинары будут проходить ежедневно по будням с 18:00 до 21:15 в формате онлайн с 15 по 26 ноября. Участие бесплатное.

Спикеры – успешные предприниматели Рязани и Рязанской области. Эксперты разберут темы: маркетинг и бизнес-планирование, реклама и PR, личная эффективность, тайм-менеджмент, борьба со стрессами, ораторское мастерство и публичные выступления, психология, техника продаж и переговоров, интернет-продвижение.

Программа тренинга будет выслана участникам после регистрации. Ссылка для участия