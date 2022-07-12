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ЦППК отвезет туристов на три фестиваля в Рязань

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В июле на рязанской земле пройдут три фестиваля, добраться до которых можно на электропоездах ЦППК — фирменный экспресс отправляется с Казанского вокзала и идет всего два с половиной часа.

Сладкая малина, кузнечное мастерство и средневековая романтика: можно выбрать для себя главное приключение лета и получить море позитивных впечатлений.

16 июля в селе Новоселки Рыбновского района пройдет сладкий гастрономический фестиваль «Малина», полностью посвященный этой сочной ягоде. В программе — мастер-классы, выступления артистов, интерактивные площадки и много малинового угощения.

22 — 23 июля гостей приглашают в Рязань на кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров». В нем примут участие кузнецы со всей России, которые продемонстрируют различные техники владения редким в наши дни ремеслом. Зрителей ждут мастер-классы по восстановлению железа из луговой руды, ковке белевских ножей, а также по созданию японского меча.

30 июля впервые на территории Рязанского кремля состоится благотворительный археологический праздник «Здесь был заложен град Переяславль Рязанский». Его гости смогут прикоснуться к загадкам далекого прошлого, познакомиться с жизнью средневекового города и насладиться романтикой археологических экспедиций.

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