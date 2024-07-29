Циклон «Кирсти» несёт дожди и холод

Воскресный день стал завершением периода жаркого лета 2024 года. Хотя в этот день шёл дождь и была гроза, максимальная температура составила чуть более +26 °C, пишут «Метеовести».

На следующей неделе начнётся новый этап сезона — «скромного» лета.

В понедельник североатлантический циклон «Кирсти» обрушится на северо-западные и западные регионы нашей страны. Холодный атмосферный фронт с ливнями, интенсивность которых может достигать 7 литров воды на квадратный метр, придёт в Москву. Дневная температура впервые за сезон опустится до +20 °C — это самая низкая температура за всё лето. Последний раз такая прохлада наблюдалась в Москве 23 мая.

В течение следующих дней до выходных включительно метеоусловия будут одинаковыми. На стыке июля и августа вся Русская равнина окажется в тылу гигантского циклона и погрузится в прохладный полярный воздух. Ночью температура будет +10…+15 °C, а днём, из-за дождливой погоды и северного ветра, всего +17…+22 °C.

Температура воды в подмосковных водоёмах составляет +18…+24 °C и тоже начнёт медленно понижаться. Купальный сезон подходит к концу.

На Руси существовало поверье, что после Ильина дня купаться в водоёмах больше нельзя. Ильин день отмечается 2 августа. С этого дня ночь становится длиннее, вода холоднее, а лето сменяется осенью.