Цифровые волонтеры консультировали рязанцев во вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг в режиме онлайн

Сегодня в «Точке кипения» прошла встреча с цифровыми волонтерами, которые работали в пунктах приёма платежей РГМЭК. Они консультировали жителей Рязани по оплате жилищно-коммунальных услуг в режиме онлайн.

Директор компании Илья Шишкин поблагодарил ребят за участие в проекте, самый активный цифровой волонтер был награжден ценным подарком.

Напомним, по статистике, большая часть взрослого населения не использует онлайн-сервисы для оплаты услуг ЖКХ, а по-прежнему идет в пункты оплаты. Цифровые волонтеры, прошедшие предварительное обучение, в течение нескольких недель помогали жителям разобраться в счёт-квитанциях, порядке начислений и механизмах оплаты онлайн и по QR-коду. За период акции в личном кабинете зарегистрировалось более 1200 пользователей.

Друзья, платить легко, быстро и удобно в личном кабинете. Если вы еще не зарегистрировались, сделайте это прямо сейчас https://erc.rgmek.ru/#/login!