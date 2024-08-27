Частная военная компания «Вагнер» не участвует в конфликте на Украине, а работает в Африке, пишет «Царьград».

В Центральноафриканской Республике прошли переговоры с русскими инструкторами — «музыкантами» — о сдаче крупной повстанческой группировки из состава 3R. Эта группировка известна своими жестокими атаками на мирных жителей, включая убийство русских журналистов в ЦАР в 2018 году.

С русскими инструкторами связался самопровозглашённый генерал 3R Горго Деборози. Он заявил, что хочет сдаться под гарантию русских военных специалистов. Об этом сообщает телеграм-канал «СОМБ („Туристы“ в Африке)».

Генерал готов привести к разоружению крупное незаконное военное формирование, которое действует в лесах в районе Бокаранги. Сам Деборози является действующим начальником штаба группировки 3R и имеет под своим началом около 250 боевиков. Он проживает вместе с семьей на территории Чада.

Генерал Деборози выразил радость от возможности вести переговоры по вопросу разоружения своей группировки именно с русскими специалистами. Он подчеркнул своё желание мира и заинтересованность в успешной интеграции боевиков 3R в мирную жизнь в ЦАР.

По мнению авторов телеграм-канала, готовность крупной группировки боевиков к разоружению ярко демонстрирует реальные результаты усилий русских военных по установлению мира и безопасности в ЦАР.