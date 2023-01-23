Чудотворную икону «Жоковская Путеводительница» принесут в храм Тумы

Чудотворный образ Тихвинской иконы Божией Матери из храма села Большое Жоково с 4 по 12 февраля будет принесена в храм Живоначальной Троицы районного посёлка Тума. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской Епархии.

4 февраля, в субботу, в 13.30 состоится встреча святыни, а в 14.00 молебен перед иконой. Ежедневно в период пребывания иконы в храме в 14.00 будет совершаться особый молебен по дивеевскому чинопоследованию. В субботу, 11 февраля, молебен будет совершен сразу после Божественной литургии. Проводы Тихвинского образа пройдут в воскресный день 12 февраля после молебна с водоосвящением, который начнётся в 15.00.

История старинной иконы, которую верующие стали называть Жоковской Путеводительницей, известна с 2000-х годов, когда ее передали в Тихвинский храм села Большое Жоково. В 2015 году старинный образ, имевший несколько повреждений, отреставрировали, для него изготовили новый киот, а позже перенесли из алтаря в иконостас. Вскоре люди стали делиться свидетельствами о чудесной помощи.