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Что запрещено в первый день зимы? Народные приметы и строгие запреты 1 декабря

7info7
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1 декабря православная церковь вспоминает мучеников Платона и Романа. Оба святых стали жертвами гонений на христиан и приняли мученическую смерть.

В народной календаре у этого дня также есть своё название – Платон и Роман Зимоуказатели. Что нельзя и что нужно делать сегодня? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 1 декабря

В первый день зимы существует запрет на всю работу по дому. Нельзя также заниматься строительством и рукоделием. Существует вероятность того, что дела, начатые в этот день, не завершатся успешно.

Традиционно в этот день наши предки шли в церковь и просили Господа об урожае и благосостоянии.

Ещё одна просьба, как правило, была связана с приходом денег. Для этого существовал ритуал: по дороге из храма нужно было подать нищему самую крупную монету из кошелька. Тогда в семью точно придут деньги.

Народные приметы 1 декабря

  • Если сильная метель бушует 1 декабря, жди беды;
  • Мухи дома проснулись — к оттепели;
  • Погода меняется в течение дня – к переменчивой зиме.

Именины 1 декабря

День Ангела 1 декабря отмечают люди с именем Роман и Николай.

Сны в ночь на 1 декабря указывают на проблемы со здоровьем и назревающие неприятности в отношениях с близкими. Если правильно расшифровать их, можно уберечь себя от больших неприятностей.

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