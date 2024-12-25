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Новости кино и телевидения

Что смотреть на ТНТ в новогодние праздники: «Небриллиантовая рука», праздничный Comedy Club и марафоны любимых шоу  

Валерия Мединская

Телеканал ТНТ опубликовал программу на новогодние праздники.

31 декабря

Для последнего дня года канал разработал специальную праздничную программу.

Первыми за отличное настроение ответят артисты их «Однажды в России». Всё утро будут идти повторы предыдущих выпусков любимого шоу, а в 15:00 покажут свежайший новогодний эфир. Вместе с привычными актерами, в скетчах появятся певец Niletto и блогер Влад А4. Разумеется, не обойдется и без «песни года» от всех участников проекта.

В 16:10 и в 17:40 соответственно ТНТ покажет телефильмы «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё!». Специально для тех, кто пропустил их в 2022-м и 2023-м, ну или хочет их вспомнить!

А вот уже в 20:00 зрителей ждет главная премьера года – «Небриллиантовая рука». Всеми любимый Семён Семёнович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправится в круиз и обязательно попадет к контрабандистам. Правда, из Дубая (да, таков теперь город контрастов) он привезет в гипсе новенькие айфоны, фены Dyson и другую «санкционку». Претендовать на контрабандный товар будут Геша (Алексей Воробьев) и Лёлик (Максим Лагашкин), однако в остальном зрителей ждут совершенно неожиданные сюжетные повороты, новые персонажи (в том числе пираты и дизайнер Ив Сен-Билан), и много-много-много музыки.

В 23:00 новогоднее вещание продолжит специальный выпуск Comedy Club с уже знакомым зрителям форматом «КамедиВиденье». К резидентам присоединятся звезды, чтобы вместе спеть свои (и чужие) хиты. В списке гостей Super Жоrik, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Джиган, Татьяна Кортункова и многие другие. Само собой, по итогам музыкальных баттлов выберут победителя.

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1 января

Всю первую половину дня зрителей ТНТ ждет «похмельный» марафон старых новогодних выпусков Comedy Club, а в 17:00 повторят «Небриллиантовую руку» для тех, кто отвлекался на салат «Оливье».

Градус комедии в 22:35 повысит полнометражный и вполне себе праздничный «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Да, тот самый, где Гриша Измайлов (Александр Петров) решил ограбить банк, чтобы поднять статистику раскрываемости любимого отдела.  

Ну, а самые стойкие зрители в 00:00 часов увидят последнюю работу Романа Поланского «Дворец». Очень разные и зачастую не самые приятные гости соберутся отметить зимние праздники в роскошном швейцарском отеле. Появятся там и несколько странноватых россиян, которые наведут шороху в тихих Альпах. Кстати, в картине снимался наш соотечественник Александр Петров.

2 января

Практически все утро и день можно провести в компании звезд шоу «Однажды в России» (с 6:00 до 17:00). Кстати, марафон продолжится и 3-го января в то же самое время. А еще специальные дайджесты покажут ранним утром 4-го и 5-го января с 6:00 до 8:00. Не все же отсыпаются на год вперед!

В остальном во второй день 2025-го отдан кино.

В 17:00 выйдет отечественный ромком «Любовь зла» с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук. Главный герой – вор-домушник решает обчистить очередную квартиру, однако, хозяйка возвращается раньше, да еще и в состоянии личной драмы – девушке изменил жених. Встреча при столь неожиданных обстоятельствах обязтельно приведет к неожиданным последствиях.

Сразу после (в 18:40) выйдет комедия «Бар “МоскваЧики”». Три столичные девушки (их сыграли Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя IOWA) отправляются на каникулы в Петербург, и в конце концов понимают, что не хотят возвращаться в Москву, поэтому покупают местный бар и пытаются делать бизнес.

Под занавес, в 23:00 герои фильма «Новогодний Ол Инклюзив» попробуют поделить один коттедж на две семьи. Дело в том, что персонажи забронировали на праздники симпатичный дом за городом, но по какой-то причине, подтверждение пришло совершенно разным людям.

3 января

Помимо марафона «Однажды в России», зрителей ждет еще несколько часов юмора – c 17:00 и до 23:30 выйдут лучшие выпуски Comedy Club 2024-го года.

Еще вечером в 23:30 можно будет увидеть финал «Лиги городов», и если вы не планируете рано ложиться спать, продолжение Comedy Club.  

4 января

Пришло время для мистики: с 8:00 до 16:30 ТНТ покажет залпом шесть эпизодов второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Вторая часть запланирована на следующий день, то есть 5-го января, в тоже самое время,

В 17:00 герои комедии «Тёща» перейдут в состояние войны, и всё из-за того, что зять (Гарик Харламов) категорически не нравится матери своей любимой жены. Тёщу сыграла Лариса Гузеева, а еще в фильме появляются Настасья Самбурская и Александр Лыков.

Персонаж Романа Курцына в картине «Самый Новый год» (в 19:00) попадет в еще более непростую ситуацию – он окажется в 1992-м, т.е. в том году, когда появился на свет. Там парень познакомится с юными версиями своих родителей и нравами 90-х годов.

В 21:00 будет один повод поностальгировать, на этот раз с лентой «Тур с Иванушками». В центре сюжета три подруги 35+, сыгранные Агатой Муцениеце, Анной Песковой и Ольгой Сухаревой. Девушки, не совершавшие в прошлом безумств, отправляются в путешествие по югу России, чтобы сопровождать в туре любимую группу юности «Иванушки International».

Для самых стойких под вечер (в 23:00) покажут ромком «Адам и Ева» с Дмитрием Чеботаревым и Полиной Максимовой. Главные герои очень разные, и никогда бы не встретились, если бы… не оказались последними людьми в Москве, а возможно и всей планете. Персонажи должны возродить человеческую цивилизацию, проблема лишь в том, что они категорически друг другу не нравятся.

5 января

Если утренний и дневной эфиры отданы экстрасенсам, то вечер сразу нескольким полным метрам.

В 17:00 девочка совсем не робкого десятка дает отпор фантастическим существам в образе волков в новой версии «Красной шапочки». Главные роли у юной и талантливой Таисьи Калининой, Данилы Якушева, Екатерины Климовой и Юрия Чурсина. Сказочную тему потом еще подхватят персонажи «Красавицы и чудовища» (в 19:00).

В «Три тысячи лет желаний» (в 21:00) Тильда Суинтон с помощью Идриса Эльбы пробует ответить на непростой вопрос, чего хотят женщины. Кстати, Эльба играет джина, а Суинтон – своеобразную версию Аладдина.  

Наконец, в 23:00 выйдет «Самая большая Луна» – фэнтези о людях, обладающих сверхспособностями, но не умеющими любить.  

6 января

Специальный день для тех, кто все пропустил. Во-первых, утром и днем (с 6:00 до 16:30) продолжится марафон «Однажды в России». Во-вторых, начиная с 17:30 и до самой ночи ТНТ будет показывать три своих новогодних хита подряд: «Небриллиантовая рука», «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё».

7 января

Рождественский эфир отдан кино. Маленьких зрителей утром (с 7:00) порадует полнометражная версия известного мультфильма «Забытое чудо». Ну, а следом пойдут семейные комедии, в том числе «Спасти Санту» (в 9:00) и «Грозный папа»(в 11:00). В последнем фильме в современной Москве снова побывает Иван Грозный, правда на этот раз с определенной миссией. В роли царя ни много ни мало Евгений Гришковец.

Вечером в 19:00 можно будет увидеть, как «Баба Яга спасает мир». Ну, а главная премьера дня – это «Беляковы в отпуске» в 21:00. Всем хорошо известный таганрогский телезритель Сергей Беляков (Сергей Светлаков) из «Нашей Russia» , который обычно ругается с экраном, выйдет из комнаты и… совершит ошибку. Вместе с семьей он отправится отдыхать на турецкий курорт, правда в погоне за выгодной ценой перепутает даты. Выяснится, что Беляков забронирован тур ровно на год вперед. Однако, это же не повод возвращаться домой! Беляковы впроведут свой отпуск в Турции, хотя и довольно комично.

8 января

Последний день новогодних каникул опять-таки начнется с марафона «Однажды в России» (с 6:00), что станет уже доброй традицией.

А вот вечером зрителей ждут две полнометражные премьеры. Юная героиня семейной комедии «Не одна дома» Маша (Милана Хаметова) планирует провести время с любимыми родителями (их играют Dava и Равшана Куркова), но у взрослых срочная работа. Они вынуждены нанять няню через модный онлайн-сервис (Юлианна Михневич), не подозревая, что у «Мэри Поппинс» свои коварные планы. В итоге, ребенок выходит на тропу войны с сомнительной бейби-ситершей. Фильм выйдет в 19:00. Ну, а сразу после, в 21:00 покажут «Омара в большом кино». Главный герой Омар (Омар Алибутаев) некогда сбежал из села в Дагестане, чтобы не жениться на девушке, которую для него выбрали родители. Старшему поколению парень врет, что зарабатывает в столице миллионы, пока внезапно родственники не решают навестить сына в Москве. В реальности молодой человек устроился на работу водителем для богатой семьи, а когда наниматели решают уехать, Омар становится еще и нянькой для их дочери. Герой планирует выдать перед родителями дом миллионеров за свой собственный, но это оказывается не так уж и просто.  

Возрастное ограничение: 16+.

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