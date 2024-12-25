Что смотреть на ТНТ в новогодние праздники: «Небриллиантовая рука», праздничный Comedy Club и марафоны любимых шоу  

Телеканал ТНТ опубликовал программу на новогодние праздники.

31 декабря

Для последнего дня года канал разработал специальную праздничную программу.

Первыми за отличное настроение ответят артисты их «Однажды в России». Всё утро будут идти повторы предыдущих выпусков любимого шоу, а в 15:00 покажут свежайший новогодний эфир. Вместе с привычными актерами, в скетчах появятся певец Niletto и блогер Влад А4. Разумеется, не обойдется и без «песни года» от всех участников проекта.

В 16:10 и в 17:40 соответственно ТНТ покажет телефильмы «Самоирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё!». Специально для тех, кто пропустил их в 2022-м и 2023-м, ну или хочет их вспомнить!

А вот уже в 20:00 зрителей ждет главная премьера года – «Небриллиантовая рука». Всеми любимый Семён Семёнович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправится в круиз и обязательно попадет к контрабандистам. Правда, из Дубая (да, таков теперь город контрастов) он привезет в гипсе новенькие айфоны, фены Dyson и другую «санкционку». Претендовать на контрабандный товар будут Геша (Алексей Воробьев) и Лёлик (Максим Лагашкин), однако в остальном зрителей ждут совершенно неожиданные сюжетные повороты, новые персонажи (в том числе пираты и дизайнер Ив Сен-Билан), и много-много-много музыки.

В 23:00 новогоднее вещание продолжит специальный выпуск Comedy Club с уже знакомым зрителям форматом «КамедиВиденье». К резидентам присоединятся звезды, чтобы вместе спеть свои (и чужие) хиты. В списке гостей Super Жоrik, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Джиган, Татьяна Кортункова и многие другие. Само собой, по итогам музыкальных баттлов выберут победителя.

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1 января

Всю первую половину дня зрителей ТНТ ждет «похмельный» марафон старых новогодних выпусков Comedy Club, а в 17:00 повторят «Небриллиантовую руку» для тех, кто отвлекался на салат «Оливье».

Градус комедии в 22:35 повысит полнометражный и вполне себе праздничный «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Да, тот самый, где Гриша Измайлов (Александр Петров) решил ограбить банк, чтобы поднять статистику раскрываемости любимого отдела.

Ну, а самые стойкие зрители в 00:00 часов увидят последнюю работу Романа Поланского «Дворец». Очень разные и зачастую не самые приятные гости соберутся отметить зимние праздники в роскошном швейцарском отеле. Появятся там и несколько странноватых россиян, которые наведут шороху в тихих Альпах. Кстати, в картине снимался наш соотечественник Александр Петров.

2 января

Практически все утро и день можно провести в компании звезд шоу «Однажды в России» (с 6:00 до 17:00). Кстати, марафон продолжится и 3-го января в то же самое время. А еще специальные дайджесты покажут ранним утром 4-го и 5-го января с 6:00 до 8:00. Не все же отсыпаются на год вперед!

В остальном во второй день 2025-го отдан кино.

В 17:00 выйдет отечественный ромком «Любовь зла» с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук. Главный герой – вор-домушник решает обчистить очередную квартиру, однако, хозяйка возвращается раньше, да еще и в состоянии личной драмы – девушке изменил жених. Встреча при столь неожиданных обстоятельствах обязтельно приведет к неожиданным последствиях.

Сразу после (в 18:40) выйдет комедия «Бар “МоскваЧики”». Три столичные девушки (их сыграли Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Катя IOWA) отправляются на каникулы в Петербург, и в конце концов понимают, что не хотят возвращаться в Москву, поэтому покупают местный бар и пытаются делать бизнес.

Под занавес, в 23:00 герои фильма «Новогодний Ол Инклюзив» попробуют поделить один коттедж на две семьи. Дело в том, что персонажи забронировали на праздники симпатичный дом за городом, но по какой-то причине, подтверждение пришло совершенно разным людям.

3 января

Помимо марафона «Однажды в России», зрителей ждет еще несколько часов юмора – c 17:00 и до 23:30 выйдут лучшие выпуски Comedy Club 2024-го года.

Еще вечером в 23:30 можно будет увидеть финал «Лиги городов», и если вы не планируете рано ложиться спать, продолжение Comedy Club.

4 января

Пришло время для мистики: с 8:00 до 16:30 ТНТ покажет залпом шесть эпизодов второго сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Вторая часть запланирована на следующий день, то есть 5-го января, в тоже самое время,

В 17:00 герои комедии «Тёща» перейдут в состояние войны, и всё из-за того, что зять (Гарик Харламов) категорически не нравится матери своей любимой жены. Тёщу сыграла Лариса Гузеева, а еще в фильме появляются Настасья Самбурская и Александр Лыков.

Персонаж Романа Курцына в картине «Самый Новый год» (в 19:00) попадет в еще более непростую ситуацию – он окажется в 1992-м, т.е. в том году, когда появился на свет. Там парень познакомится с юными версиями своих родителей и нравами 90-х годов.

В 21:00 будет один повод поностальгировать, на этот раз с лентой «Тур с Иванушками». В центре сюжета три подруги 35+, сыгранные Агатой Муцениеце, Анной Песковой и Ольгой Сухаревой. Девушки, не совершавшие в прошлом безумств, отправляются в путешествие по югу России, чтобы сопровождать в туре любимую группу юности «Иванушки International».

Для самых стойких под вечер (в 23:00) покажут ромком «Адам и Ева» с Дмитрием Чеботаревым и Полиной Максимовой. Главные герои очень разные, и никогда бы не встретились, если бы… не оказались последними людьми в Москве, а возможно и всей планете. Персонажи должны возродить человеческую цивилизацию, проблема лишь в том, что они категорически друг другу не нравятся.

5 января

Если утренний и дневной эфиры отданы экстрасенсам, то вечер сразу нескольким полным метрам.

В 17:00 девочка совсем не робкого десятка дает отпор фантастическим существам в образе волков в новой версии «Красной шапочки». Главные роли у юной и талантливой Таисьи Калининой, Данилы Якушева, Екатерины Климовой и Юрия Чурсина. Сказочную тему потом еще подхватят персонажи «Красавицы и чудовища» (в 19:00).

В «Три тысячи лет желаний» (в 21:00) Тильда Суинтон с помощью Идриса Эльбы пробует ответить на непростой вопрос, чего хотят женщины. Кстати, Эльба играет джина, а Суинтон – своеобразную версию Аладдина.

Наконец, в 23:00 выйдет «Самая большая Луна» – фэнтези о людях, обладающих сверхспособностями, но не умеющими любить.

6 января

Специальный день для тех, кто все пропустил. Во-первых, утром и днем (с 6:00 до 16:30) продолжится марафон «Однажды в России». Во-вторых, начиная с 17:30 и до самой ночи ТНТ будет показывать три своих новогодних хита подряд: «Небриллиантовая рука», «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё».

7 января

Рождественский эфир отдан кино. Маленьких зрителей утром (с 7:00) порадует полнометражная версия известного мультфильма «Забытое чудо». Ну, а следом пойдут семейные комедии, в том числе «Спасти Санту» (в 9:00) и «Грозный папа»(в 11:00). В последнем фильме в современной Москве снова побывает Иван Грозный, правда на этот раз с определенной миссией. В роли царя ни много ни мало Евгений Гришковец.

Вечером в 19:00 можно будет увидеть, как «Баба Яга спасает мир». Ну, а главная премьера дня – это «Беляковы в отпуске» в 21:00. Всем хорошо известный таганрогский телезритель Сергей Беляков (Сергей Светлаков) из «Нашей Russia» , который обычно ругается с экраном, выйдет из комнаты и… совершит ошибку. Вместе с семьей он отправится отдыхать на турецкий курорт, правда в погоне за выгодной ценой перепутает даты. Выяснится, что Беляков забронирован тур ровно на год вперед. Однако, это же не повод возвращаться домой! Беляковы впроведут свой отпуск в Турции, хотя и довольно комично.

8 января

Последний день новогодних каникул опять-таки начнется с марафона «Однажды в России» (с 6:00), что станет уже доброй традицией.

А вот вечером зрителей ждут две полнометражные премьеры. Юная героиня семейной комедии «Не одна дома» Маша (Милана Хаметова) планирует провести время с любимыми родителями (их играют Dava и Равшана Куркова), но у взрослых срочная работа. Они вынуждены нанять няню через модный онлайн-сервис (Юлианна Михневич), не подозревая, что у «Мэри Поппинс» свои коварные планы. В итоге, ребенок выходит на тропу войны с сомнительной бейби-ситершей. Фильм выйдет в 19:00. Ну, а сразу после, в 21:00 покажут «Омара в большом кино». Главный герой Омар (Омар Алибутаев) некогда сбежал из села в Дагестане, чтобы не жениться на девушке, которую для него выбрали родители. Старшему поколению парень врет, что зарабатывает в столице миллионы, пока внезапно родственники не решают навестить сына в Москве. В реальности молодой человек устроился на работу водителем для богатой семьи, а когда наниматели решают уехать, Омар становится еще и нянькой для их дочери. Герой планирует выдать перед родителями дом миллионеров за свой собственный, но это оказывается не так уж и просто.

Возрастное ограничение: 16+.