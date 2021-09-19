Что случилось в районах Рязанской области за неделю?

РИА «7 новостей» представляет обзор событий, произошедших в различных уголках Рязанской области на неделе с 13 по 19 сентября.

В Касимове женщина погибла при попытке спуститься с 5-го этажа по простыням. 56-летняя жительница города пришла в гости к знакомым, компания изрядно выпила. Хозяева легли спать, гостья решила уйти, но дверь оказалась запертой. Тогда она решила спуститься вниз из окна по канату, сделанному из простыней. Самодельная верёвка оборвалась, пенсионерка упала на крышу пристройки к первому этажу, получив смертельные травмы. Тело заметил житель дома.

Жительница рязанского Кораблина Любовь Новичкова приняла участие в программе «Поле чудес» на Первом канале. На передачу Новичкова попала неожиданно для себя. Полтора года назад письмо на телеканал написала её племянница. Женщина просила пригласить в Москву ветерана труда, 30 лет отработавшую на местном комбинате шёлковых тканей и 12 — на хлебозаводе. Получив ответ, Любовь Петровна сначала подумала, что это шутка, а затем начала собираться на съёмки. Дорогу и проживание оплатили авторы программы, коллеги помогли напечь вкусных подарков. Перед записью программы с участниками лично пообщался Леонид Якубович. У рязанки телеведущий спросил, как поживает губернатор, как дела в Рязанской области. Новичкова попала в третью тройку игроков. Ей почти удалось угадать, как в старину называли сноп — ошиблась на одну букву.

Стали известны подробности убийства 33-летней женщиной своего сожителя в селе Санское Шиловского района. 34-летний мужчина получил зарплату. Закупившись спиртным, он начал выпивать вместе с супругой. Через некоторое время алкоголь закончился, возник конфликт. Мужчина возмутился, что женщина налила себе больше, чем ему. Во время ссоры и был нанесён смертельный удар. Женщина порезала пострадавшему сонную артерию. Мужчина сумел выбежать из дома, но на улице упал. После этого подозреваемая разбудила брата, вместе с ним занесла раненого в дом. Там при помощи бинта и перекиси водорода пыталась остановить кровь, но, естественно, ничего не вышло. Ссора случилась в районе 9 часов вечера. Всю ночь брат с сестрой думали, что делать с телом. Следователи предполагают, что они могли бы закопать труп, но бабушка вызвала фельдшера. Родственники погибшего могли бы даже не узнать о его пропаже, так как были уверены, что он сидит в колонии.

Волонётры двух поисковых отрядов — «Мещера» и «Salus» РязГМУ — нашли заблудившегося в Рязанском районе грибника. Об этом сообщается в группе поисковиков. Мужчина потерялся в районе посёлка Северный. Ситуация осложнялась тем, что у грибника случился сердечный приступ, ему требовалась срочная медицинская помощь. Обнаружить мужчину в труднодоступном участке леса помогла его собака Герда, выбежавшая навстречу поисковой группе. После этого она отвела волонтёра к оставленным хозяином вещам.

Полицейские задержали 53-летнего жителя Рязани, причастного к поджогу двух автомобилей в Рыбном. Две иномарки, принадлежащих 37-летней жительнице Рыбного, загорелись около полуночи. Капот одной из машин потух почти сам, у другой сгорела передняя часть. Эксперт сразу же предположил, что был поджог. Версию подтвердили пластиковые бутылки из-под бензина, найденные рядом. Женщина рассказала, что недавно рассталась с 53-летним рязанцев, тот обещал ей отомстить. Мужчину нашли и задержали.

В Сапожке вынесен приговор местному жителю, избившему пенсионера. Во время совместной пьянки в доме пенсионера гость приревновал к нему свою жену. Мужчина избил хозяина, пустив в ход сначала табурет, а когда он сломался, продолжил избиение ножкой.

Сараевский районный суд вынес приговор 37-летней матери троих детей, которая накопила миллионный долг по алиментам. Женщину лишили родительских прав ещё в 2017 году и обязали выплачивать алименты, однако она не спешила это делать. За нарушение закона её неоднократно привлекали к ответственности, в последний раз — лишили свободы на 2 месяца и 20 дней. В итоге к 2021 году она накопила долг по алиментам почти в 1 млн. рублей.