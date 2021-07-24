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Суббота, 24 июля, 2021
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Что произошло в районах Рязанской области за неделю?

7info7
Что произошло в районах Рязанской области за неделю?
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“7 info”  предлагает подборку криминальных новостей из разных уголков Рязанской области.

В Ухоловском и Сапожковском районах обнаружили участки 16 кв.метров и 10 кв.метров, на которых росла конопля.

А в Щацком районе площадь незаконно посаженных дикорастущих наркосодержащих растений достигла 83 и  85 кв.метров.

В общей сложности наркосодержащих растений уничтожено на 194 кв. метров площади.

Операция “Мак 2021” продолжилась. Посадки были обнаружены в Рязанском, Михайловском, Шиловском районах. 

В Шиловском районе площадь зарослей составила 600 квадратных метров.

 В селе Береговое Путятинского района полицейскими был найден похищенный из школы ноутбук. Оперативно раскрыть преступление удалось благодаря сознательным жителям села. Женщина, проживающая вблизи школы, услышала посторонний шум и сообщила полицейским.

Оказалось, что задержанный проник в школу, с целью укрыться от жары, но  случайно увидел ноутбук, находившийся в незапертом классе.

Ноутбук изъяли и вернули школе.

В Чучкове полицейские предотвратили домашнее насилие. 54-летний мужчина пытался задушить родную сестру. Конфликт произошел на  глазах у матери, которая вызвала полицейских.

У жительницы села Протасьев угол Чучковского района украли телёнка. полицейские выяснили, что у женщины было два телёнка. Оставшись без присмотра животные отправились в соседский двор.

Увидев телят у себя в огороде, 43-летний сосед пытался их прогнать.  Но животные не спешили уходить.  Тогда мужчина взял нож ,и “порешил” бедное животное. Второй телёнок от испуга убежал домой.

Оперативники раскрыли преступление, обнаружив в хозяйской постройке соседа разделанную тушу животного. 

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