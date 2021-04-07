Что произошло в этот день, 7 апреля?

В этот день, 7 апреля, родились Джеки Чан, Фрэнсис Коппола, Рассел Кроу и Михаил Круг.

Джеки Чан

Гонконгский актер и каскадер родился в 1964 году в Виктории-Пик.

Джеки Чан один из самых популярных героев боевиков в мире. Снялся в главных ролях более чем в 100 фильмах и является одним из наиболее знаменитых азиатских актёров в мире.

В кино он пришел в 8-10 лет. Тогда он начал появляться эпизодически в нескольких фильмах. С середины 1970-х годов Джеки Чан из обычного каскадера перерастает в настоящего актера и режиссера. Он делает картины развлекательного плана — комедии с демонстрацией боевых искусств и обычных уличных драк, постепенно формируя новый киножанр, в котором может работать только он (поскольку только Чан мог подвергать свою жизнь опасности ради очередного трюка)

Большой успех приобрел мультсериал «Приключения Джеки Чана». В конце каждой серии актер отвечал на вопросы поклонников. В ноябре 2016 года получил «Оскар» за вклад в кинематограф.

Фрэнсис Коппола

Известный американский режиссер родился в 1939 году в Детройте.

В 1955 году Коппола поступил в колледж, где изучал театральное искусство и драматургию.

В 1972 году режиссер снял настоящую сенсацию — фильм «Крестный отец». После он получил еще два продолжения и до сих пор остается культовым.

В 1975 году Коппола приобрёл усадьбу с виноградниками в округе Напа, штат Калифорния, и занялся виноделием. Сегодня в его винодельнях производится более десяти сортов вин. Игристое вино Sofia он назвал в честь своей дочери Софии Копполы.

Рассел Кроу

Американский и австралийский актер родился в 1964 году в Новой Зеландии.

Рассел Кроу начал сниматься в некоторых сериалах, а в 1990 году получил первую роль в кино. В 1992 году вышла картина «Бритоголовые», за роль в которой мужчину наградили национальной премией.

После его начали приглашать голливудские режиссеры. Самыми известными картинами актера стали «Игры Разума», «Свой человек», «Гладиатор».

Михаил Круг

Михаил Воробьев родился в 1962 году в Твери.

В 11 лет Михаил Круг научился играть на гитаре, а в 15 сочинил первую песню. Однажды в школе он исполнил композицию Высоцкого, после чего в школе разразился скандал. После армии мужчина более активно стал исполнять песни известного исполнителя.

В 1994 году вышел первый официальный альбом Михаила Круга «Жиган-Лимон». Одними из самых известный песней Круга остаются «Владимирский централ», «Кольщик», «Приходите в мой дом».

В ночь с 30 июня на 1 июля на дом Михаила Круга было совершено нападение. Сначала злоумышленники избили тещу певца. На ее крики прибежали Михаил с женой. Преступники выстрелили несколько раз в мужчину. Тот получил серьезные ранения. Врачам не удалось его спасти.