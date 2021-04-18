Что произошло в этот день, 18 апреля?

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В этот день, 18 апреля, родились Елена Темникова и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Елена Темникова

Популярная российская певица родилась в 1985 году в Кургане. С детства занималась музыкой: играла на скрипке и участвовала в различных конкурсах.

В 2003 году исполнительница буквально «зашла в последний вагон» и в последний день проб прошла на конкурс «Фабрика звезд». В финале она заняла третье место, уступив Полине Гагариной и Елене Терлеевой.

В 2006 году Темникова вошла в состав образованной Максимом Фадеевым группы «Serebro». Уже в 2007 году никому неизвестный состав отправился на конкурс «Евровидение», где они заняли третье место. После начался невероятный рост популярности группы.

В 2014 году Темникова ушла из группы по состоянию здоровья. Однако до сих пор ходит множество слухов о том, что девушка покинула группу вовсе не из-за этого. В любом случае после ухода из Serebro девушка начинает сольную карьеру.

В настоящее время Елена Темникова продолжает выпускать песни, которые взрывают хит-парады.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Известная модель родилась в 1987 году в Великобритании.

Модельную карьеру девушка начала в 16 лет. Тогда она училась в колледже и отправила резюме на должность специалиста по связям с общественностью в модельное агентство. Однако работодатель предложил Роузи работу модели.

В 2004 году дебютировала на показе недели высокой моды в Нью-Йорке. В том же году снялась для обложек журналов Elle Girl и Teen Vogue.

В 2006 году она стала участвовать в показах Victoria’s Secret. Именно это и принесло модели бешеную популярность. Роузи была ангелом Victoria’s Secret до 2010 года.

В том же года она начала встречаться с актером Джейсоном Стейтемом. В 2016 году пара обручилась, в 2017 году у них родился сын Джек Оскар.