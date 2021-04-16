Что посмотреть в Рязани в выходные

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Суббота, 17 апреля

12.00 лекция Дмитрия Володина «Практика сохранения культурного наследия» в культурном пространстве «FABRIKA»

12.00 сказка «Маленькая бабушка» в ТЮЗе

12.00 «Музыкальный зоопарк» – концерт для самых юных гостей филармонии из цикла «Слушаем и рисуем» в филармонии.

14.00 в Музее истории молодёжного движения состоится открытие персональной выставки Софьи Романовой «В предчувствии лета».

15.00 в Художественном музее состоится концерт Марины Оводковой «Букет цветов из Ниццы».

15.15 праздник «Всемирный день цирка»: выступления цирковой и танцевальной студий, выступление иллюзиониста, фотозона, мастер-класс «Раскрась мега-открытку», представление «Цирк зажигает огни».

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18.00 комедия «Исполнитель желаний» в ТЮЗе

18.00 мюзикл «Алые паруса» в музыкальном театре

19.00 – спектакль «Записи Ковякина: ищу выхода из плана жизни» в театре «Переход»

Воскресенье, 18 апреля

10.00 сказка «Серебряное копытце» в театре кукол

12.00 сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино…» в театре кукол

14.00 мелодрама «Тринадцатая звезда» в ТЮЗе

14.00 и 16.00 сказка «Серебряное копытце» в театре кукол

17.00 концерт «За кулисами. Галерея уникальных инструментов» в филармонии

18.00 мюзикл «Алые паруса» в музыкальном театре