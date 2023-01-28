Что нужно знать всем владельцам кредитных карт?

Старинная мудрость гласит, что денег никогда не бывает много. Далеко не всегда мы имеем возможность сделать покупки без привлечения заёмных средств. В цифровую эпоху оптимальным способом найти деньги для исполнения желаний стали кредитные карты различных банков. Но чтобы успешно пользоваться этим инструментом, необходимо знать несколько важных нюансов, о которых пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Банковские хитрости

Прежде всего, внимательно и вдумчиво читайте договор с банком при оформлении кредитки. Это самый важный совет в ситуации, когда вам предстоит подписывать бумаги. Люди прекрасно знают об этом, но довольно часто подмахивают документы не глядя.

Особое внимание следует обратить на льготный или грейс-период, ограничения и бонусы по кредитной карте. Грейс-период — это срок, когда проценты за пользование кредиткой не начисляются. В зависимости от банка и вида карты он может составлять от нескольких недель до года.

— Некоторые операции по кредитке могут облагаться процентами или комиссией, — поясняет сотрудник отдела по работе с физлицами одного из работающих в Рязанском регионе банков Сергей Кулемин. — К ним чаще всего относится снятие наличных в банкоматах, перевод между счетами. Эти пункты соглашения наряду с продолжительностью грейс-периода надо помнить всегда.

Если вовремя не возвратить деньги, банк начнёт начислять проценты, и долг будет быстро расти.

— Если у вас стало не хватать денег на повседневные траты: на еду, одежду, коммунальные платежи, не советую оформлять кредитку, — говорит Сергей Кулемин. — Карта дарит ложное ощущение, что средств становится больше. На самом деле она лишь позволяет перенести часть заработка из следующего месяца на нынешний. Ваш будущий доход автоматически уменьшается на взятую взаймы сумму. В такой ситуации лучше тратить деньги более экономно, найти дополнительный заработок, другие легальные пути увеличения дохода

Спасательный прямоугольник

Кредитка может пригодиться при возникновении форс-мажора, если сломалась стиральная машина, требуются дорогие лекарства, нужно сделать небольшой ремонт в квартире. Такая карточка — спасательный круг, или точнее прямоугольник, а не кошелёк на каждый день.

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Иногда кредитка помогает сэкономить. Например, вы увидели в магазине ноутбук, который по акции стоит всего 48 тысяч рублей, при обычной цене в 70, скидка действует три дня, а в наличии таких денег нет. Карточка придет на помощь, а вам останется за 2-4 месяца накопить деньги и вернуть на счет. Если зарплата не позволяет так быстро отдать деньги, лучше отказаться от покупки или приобрести похожий товар по более доступной цене.

Долговые приключения

Обычно банки не заинтересованы в том, чтобы люди снимали с карты наличные. Финансовое учреждение чаще зарабатывает, когда вы расплачиваетесь кредиткой.

Соответственно, если вы снимаете наличные, банк будет зарабатывать уже на вас и возьмёт комиссию. Данная операция может закончиться сокращением льготного периода, увеличением процентов. Все дополнительные условия смотрите в договоре.

Для каждой кредитной карты существует минимальный платёж. Обычно это небольшая сумма, очень медленно ведущая вас к погашению долга. Помните, чем дольше вы возвращаете заём, тем больше тратите по процентам!

Специалисты советуют возвращать банку максимальную сумму, которую можете себе позволить, чтобы быстрее расплатиться с долгом.

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Деньги с доставкой на дом

Ещё одно негативное последствие неправильного использования карты — испорченная кредитная история. Не стоит думать, что в базу попадает только информация о «настоящих» кредитах. Даже небольшой долг, возвращённый не вовремя, может обернуть отказом в выдаче куда более крупного автомобильного или ипотечного кредита.

Большинство банков позволяют оформить кредитку дома. Нужно заполнить анкету на сайте, дождаться положительного ответа по СМС. Карту принесёт курьер, либо нужно будет получить её в ближайшем офисе банка после подписания договора.