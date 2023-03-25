Что нужно знать, уходя в декретный отпуск?

Для начала внесем ясность относительно понятия, вынесенного в заголовок статьи. Говоря о декретном отпуске, иногда подразумевают перерыв в работе с 27-30 недель беременности женщины до исполнения ребенку трех лет.

Однако это ошибка. Понятие «декретный отпуск» в российском законодательстве не используется с советских времен. Сейчас официально есть два определения: отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до 1,5 или до 3 лет.

В назначенный срок…

Отпуск по беременности и родам предоставляется при наличии у женщины листка нетрудоспособности, выданного акушером-гинекологом на 30 неделе беременности (восьмой месяц развития плода). Этот отпуск длиной в 140 дней фактически поделен на две части: 70 дней до предполагаемой даты родов и столько же после появления малыша. Если роды осложненные (в том числе при кесаревом сечении), женщине положены дополнительные 16 дней больничного. Если УЗИ подтверждает многоплодную беременность, будущая мама прекращает работать на 28 неделе, а длительность больничного увеличивается на 54 дня: 84 дня до родов и 110 после появления малышей — всего 194 дня.

Отпуск может начаться и после 27 недель беременности, при проживании или работе в местности, загрязненной радиацией

— Для получения листка нетрудоспособности женщина сдает анализы, проходит осмотр и получает больничный лист, — поясняет специалист по трудовому праву, Сергей Галямин. — С 2022 года его оформляют только в электронном виде. требовать у акушера-гинеколога бумажную версию листка теперь не нужно. Отпуск по уходу за ребенком может длиться 1,5 или 3 года — его продолжительность зависит от желания самой женщины. В первом случае последний день «декрета» достижение ребенком 1 года и 6 месяцев. Например, если малыш родился 10 января 2023 года, то последний день отпуска мамы выпадает на 10 июля 2024 года. Во втором случае сотрудница должна выйти на работу на следующий день после исполнения ребенку 3 лет.

Формула спокойствия

Пособие по беременности и родам равняется 100% среднего заработка работающей женщины. Рассчитать выплату можно по формуле: заработок за два года, предшествующих году выдачи листа нетрудоспособности, делят на количество дней в этом периоде (730 или 731, если в расчетное время входит високосный год), а затем умножают на количество дней отпуска (140, 156 или 194).

Например, женщина уходит в отпуск по беременности и родам с 5 апреля 2023 года на 140 дней. Суммарный размер заработной платы в 2021 году составлял 452 614,25 рублей, в 2022 — 510 312,16 рублей. Расчет: (452 614,25 + 510 312,16) / 731×140 = 184 418,20 рублей.

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Если женщина не работала в предыдущие два года или ее заработок составлял меньше минимального размера оплаты труда, пособие рассчитывается из величины МРОТ, который в 2023 году равен 16 242 рублям.

Безработным женщинам, а также будущим мамам, которые работали не в рамках трудового договора, пособие по беременности и родам не положено, поскольку оно выплачивается на основании взносов на социальное страхование, которые делает работодатель за штатных сотрудников.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет равняется 40% от средней заработной платы женщины за последние два года. Однако ежемесячные выплаты не должны быть меньше 8 630 рублей и больше 33 282 рублей.

Для расчета отпуска по уходу за ребенком берется 40% от среднего дневного заработка за предыдущие два года и умножается на среднее количество календарных дней в месяце — 30,4. В этом случае также действует принцип: если заработок ниже МРОТ, расчет пособия производится исходя из МРОТ.

В декрет, будь то отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет, женщина отправляется, написав заявление на имя руководителя организации.

— Пособие по беременности и родам выплачивается женщинам за счет средств Фонда социального страхования — единовременно и за весь отпуск сразу, — рассказывает Сергей Галямин. Деньги придут в течение десяти рабочих дней после подачи документов от работодателя.

Если будущая мать работает как индивидуальный предприниматель (ИП), то выплата пособия за декретный отпуск не предусмотрена законом.

Чтобы у будущей матери, работающей как ИП, возникло право на получение выплаты, необходимо заранее оплатить взнос в Фонд социального страхования.

При подаче заявления на отпуск по беременности и родам женщина должна предоставить больничный лист из женской консультации и, при наличии, справку от акушера-гинеколога о ранней постановке на учет.

Для прошения отпуска по уходу за ребенком до 1,5 или до 3 лет к заявлению нужно приложить свидетельство о рождении ребенка. Больничный по беременности и родам может оформить только женщина.

Когда папа может…

Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, отцу (или бабушке, дедушке или другому родственнику) нужно подать заявление работодателю, приложить к нему документы, свидетельствующие о том, что мать ребенка работает и не оформляла отпуск по уходу за ребенком или что она не работает и не получает выплаты.

По умолчанию срок отпуска также составляет три года, но его можно оформить и на меньший срок, даже чередовать. Например, сначала отец берет отпуск на полгода, потом он выходит на работу, мать берет отпуск на следующие полгода и так далее. Главное — чтобы не одновременно. Можно взять отпуск на полгода, затем выйти на работу на месяц или меньше, затем снова уйти в отпуск. Закон это не запрещает.

Отметим, что период нахождения в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком входит в стаж работы.

Подработка разрешена

Перед отпуском по беременности и родам женщина также может уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск (если она еще не воспользовалась им). Такое право есть даже у сотрудницы, которая недавно устроилась на работу

Женщину, находящуюся в декрете, сократить нельзя. Исключение — увольнение в связи с ликвидацией организации и при срочном трудовом договоре, если вышел основной работник и у работодателя нет вакантной должности, подходящей для беременной.

При уходе за ребенком закон разрешает работать на условиях неполного рабочего времени или на дому. Четкого лимита рабочего времени закон не дает, но полагаем, что это может быть до пяти-шести часов в день. В этот период женщина имеет право получать и зарплату, и государственное социальное пособие. То есть подрабатывать можно официально.