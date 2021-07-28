Что нужно знать про гепатиты?

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Дарья Тюрина

Врач-инфекционист Рязанской ОКБ имени Семашко Дарья Тюрина подготовила материал о типах гепатита, их проявлениях, профилактике и лечении этого заболевания. Статья опубликована в группе клиники ВКонтакте.

Есть различные группы гепатитов: парентеральные (гепатиты B, C и D) и энтеральные (гепатиты А и Е), вторую группу еще называют болезнью «грязных рук».

Путь заражения гепатитами А и Е — фекально-оральный, при употреблении некачественной пищи, воды или от больного человека. Проявления болезни похожи на грипп (температура) с поражением печени, появляется желтизна кожи, тошнота, рвота, потемнение мочи, светлый стул, горечь во рту. Заболевшего человека нужно изолировать, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Если вдруг вы контактировали с человеком, заболевшим гепатитом А, то нужно пройти экстренную вакцинацию не позднее 2 недель от контакта. Данное заболевание излечивается в течение 2-3 недель, в хроническую форму не переходит.

Меры профилактики гепатита А: соблюдение правил личной гигиены, мытьё рук после посещения туалета, соблюдение санитарных норм, качественное водоснабжение. Вирус гепатита Е вызывает более тяжёлое заболевание с возможностью летального исхода, но в нашем регионе он не встречается.

Парентеральные — гепатиты В, С, D — передаются половым путем либо через кровь. Профилактика — блокировать пути попадания вирусной инфекции в организм. Бороться с наркоманией, для половых контактов использовать презервативы. Для предотвращения распространения гепатита В разработана вакцина, которую вводят детям в первые дни жизни в роддоме. Если в детстве такую прививку вы не получали, можно сдать анализ на антитела и, если показатели отрицательные, можно пройти вакцинацию во взрослом возрасте, чтобы защитить себя от риска заражения. К сожалению, от гепатита С вакцины на данный момент нет. Поэтому профилактикой может быть только исключение факторов риска заражения из своей жизни.

Факторы риска заражения гепатитами В и С в повседневной жизни:

— внутривенные инъекции из общих многоразовых шприцев

— татуировки и пирсинг (вирус гепатита В может долго жить на поверхности железных инструментов)

— инъекции и перманентный макияж у косметологов в непроверенных салонах (инструменты косметолога должны быть одноразовыми или правильно обработаны)

— лечение зубов у стоматолога в непроверенном, малоизвестном медицинском центре

— маникюр, педикюр, так как не все мастера правильно и достаточно обрабатывают инструменты (если вы регулярно делаете эти процедуры, лучше имейте свои личные инструменты).

Опасность заболевания гепатитами В и С в том, что болезнь может долгое время проходить бессимптомно, а потом перейти в хроническую форму. Эти гепатиты могут вызывать цирроз и рак печени, а рак может стать причиной смерти.

Вылечить гепатит можно!

В некоторых случаях, при острых формах гепатитов В и С, возможно самоизлечение, у другой части больных происходит переход в хроническую форму, и тогда требуется наблюдение у врача-инфекциониста. Но и тут прогнозы хорошие! Для гепатита С существуют эффективные противовирусные препараты: курс приёма — короткий, эффективность терапии — 95%. А справиться с гепатитом В поможет вакцинация!

Также помогает успешному лечению гепатитов выявление болезни на начальной стадии. Важно! Кто хоть раз сталкивался в своей жизни с факторами риска, указанными выше, пройдите обследование на гепатиты В и С.