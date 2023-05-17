Что нужно знать о храпе?

Сотрудники сомнологической лаборатории НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России рассказали, все ли храпят, чем опасен храп, избавит ли увлажнитель от него и что важно знать о храпе, чтобы сохранить здоровое сердце.

Интересные факты:

Эпизодический храп может быть в течение жизни у большинства людей;

Ожирение — важнейший фактор риска храпа за счет сужения просвета ротоглотки при увеличении объёма языка;

У большинства людей снижение веса уменьшает выраженность храпа;

Индивидуально изготавливаемая ортодонтами регулируемая капа является эффективным методом лечения храпа и апноэ во сне;

Мужчины храпят чаще, чем женщины. При этом храп значительно усиливается во время беременности и в менопаузу;

Тяжелый храп (>50% времени сна) ассоциирован с 10-кратным повышением риска развития атеросклероза сонных артерий;

Повышают риск храпа увеличенные миндалины, нарушения прикуса, хронические заболевания носа, более короткая длина шеи;

Увлажнитель для воздуха обеспечивает более комфортный сон, особенно в отопительный период, но не является методом лечения от храпа.

Регулярное применение миофункциональной гимнастики для укрепления мышц языка значительно уменьшает храп и остановки дыхания легкой степени;

Чтобы эффективно оперативно лечить храп нужно оценить состояние ротоглотки во сне при помощи исследования во время медикаментозного сна — слип-эндоскопии.