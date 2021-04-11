Что нужно знать, чтобы вступить в наследство

Жизнь устроена так, что многим из нас рано или поздно приходится решать вопросы, связанные с наследованием имущества. Борьба родственников за недвижимость и капитал одного из членов семьи – излюбленный сюжет для авторов детективных романов и репортёров светской хроники. К счастью, в большинстве случаев получение наследства происходит мирным и спокойным путём. Правда, на пути от претендента до собственника есть немало важных моментов, без знания которых можно оказаться в неприятной ситуации.

Три пути к будущей собственности

Безусловно, наследник должен четко понимать последовательность действий, с помощью которых он вскоре станет полноправным владельцем квартиры, бизнеса или банковского вклада.

– Для начала нужно понять, кто имеет права на наследство и каким образом в него можно вступить, – убеждён сотрудник юридического интернет-портала Сергей Полежаев.

Право на наследство может возникнуть в трёх случаях – по завещанию, по закону или по наследственному договору.

Завещание – это воля покойного, оформленная в специальном документе. С недавних пор закон допускает оформление супругами общего завещания. Текст завещания хранится у нотариуса. В чрезвычайной ситуации (война, стихийное бедствие) завещание можно оформить и без нотариуса. В этом случае документ составляется в письменной форме от руки и подписывается двумя совершеннолетними и дееспособными свидетелями.

Наследниками по завещанию вне зависимости от его вида могут стать родственники, посторонние граждане, организации, государство.

Если усопший не оставил завещания, то имущество наследуется по закону в порядке очереди. Этот вариант рассматривается, когда наследником по закону может стать только супруг или родственник.

Недавно в отечественном законодательстве появилось новое понятие – наследственный договор. Он заключается между наследником и собственником ещё до гибели последнего. Такой документ – удобный вариант для наследника, так как он достоверно знает, какое наследство его ждёт.

Если в наследуемое имущество входит и действующий бизнес, то его дальнейшее функционирование может быть отражено в уставе наследственного фонда. В этом случае предприятие не переходит к наследникам, оно продолжает функционировать в соответствии с правилами, установленными покойным предпринимателем. Но собственник может предусмотреть выплаты наследникам из прибыли компании.

Обратите внимание на то, что наследственный договор имеет приоритет перед завещанием, завещание – перед наследованием по закону (очередностью).

Кто последний за имуществом?

Всего существует 7 очередей наследования.

Напомним, что к первой очереди относятся супруг, с которым покойный или покойная состоял в официальном браке на момент смерти, мать и отец, родные и усыновленные дети. Причём усыновлённые дети могут претендовать на наследство усыновителей, если до достижения 18 лет решение суда об усыновлении не было отменено.

Родители претендуют на наследство после смерти детей, если их данные были включены в детское свидетельство о рождении покойного. Но они теряют права на наследство, если были лишены родительских прав и не восстановили их до достижения ребенком 18 лет.

Сожитель или бывший супруг претендовать на наследство по закону не могут.

Отметим, что ко второй очереди относятся братья и сёстры, бабушки, дедушки и племянники, а к третьей – братья или сестры родителей наследодателя.

– После того, когда вы разобрались со своими правами на наследство, следует обратиться к нотариусу, – поясняет Сергей Полежаев. Если в течение полугода со дня смерти вы этого не сделали, права на наследство переходят к другим наследникам в соответствии с очерёдностью, а в случае их отсутствия – государству.

Родство придётся доказать

Чтобы открыть наследство, от заявителя понадобятся паспорт наследника, свидетельство о смерти наследодателя, документ, подтверждающий родство с умершим. Это может быть свидетельство о рождении наследника и наследодателя, свидетельство о заключении брака или усыновлении. Кроме того нужна справка о последнем месте жительства умершего. Её можно получить в загсе или МФЦ.

При открытии наследственного дела нотариус проверит наличие завещания через единый реестр завещаний. Также он может направить запросы в банки, чтобы уточнить информацию о счетах и наличии завещательного распоряжения. Обычно это делается по запросу наследников, если они знают, услугами каких банков пользовался умерший.

Отметим, что стоимость наследственного имущества (как правило речь идёт о квартире, доме или даче) имеет значение не только для расчёта госпошлины, но и для справедливого раздела собственности покойного между наследниками, обращения в суд Для оценки имущества достаточно заказать справку о кадастровой стоимости объекта.

После урегулирования всех формальностей нотариус выдаёт заявителю уже упомянутое свидетельство о праве на наследство. Именно этот документ подтверждает право собственности наследника на имущество покойного.

Пользоваться имуществом можно и без переоформления на себя, как единственного наследника. Но это не совсем удачный путь. Если вы захотите продать эту недвижимость, подарить, или сдать её в аренду с составлением договора, то жилье обязательно придётся оформить.