Что можно и что нельзя делать в огороде 1 июня по лунному календарю?

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РИА «7 новостей» публикует советы лунного календаря садовода на 1 июня. Что стоит сделать на своих дачных участках в этот день, а какие дела лучше отложить?

1 июня Луна находится в третьей фазе, убывает в знаках Водолея и Рыб. Водолей является неплодородным знаком, так что посадочные работы лучше отложить.

В огороде не стоит заниматься посевом, посадкой и пересадкой растений. Можно уделить внимание опрыскиванию культур от болезней и вредителей, формированием кустов помидоров, пасынкованием, прищипкой, формированием плетей огурцов.

В саду обратите внимание на сорняки. Если их развелось слишком много, самое время избавиться. Можно заняться обрезкой деревьев, прищипыванием и чеканкой. Окосите 1 июня траву, проведите борьбу с вредителями.