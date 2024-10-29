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Что известно о прорыве ВС России западнее Угледара: данные военкоров

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Российские военные продолжают продавливать оборону ВСУ западнее Угледара в ДНР, сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Заметное продвижение армии наметилось под Ясной Поляной. Там бойцы закрепились вдоль лесополос и балки Наливач на глубину более двух километров..

В Шахтерском войска продвинулись вдоль улиц Набережная и Центральная.

Кроме того, российские военные продвинулись к лесопосадке и заброшенному аэродрому «Доброволье» к северу от Богоявленки на глубину до 450 метров.

Наступление на этом направлении началось несколько дней назад.

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