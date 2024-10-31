Что изменится в российском законодательстве в ноябре 2024 года

Что изменится в российском законодательстве в ноябре, рассказали в редакционном материале журналисты РБК.

Новые правила для блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

С 1 ноября владельцы популярных страниц в соцсетях, если их аудитория превышает 10 тыс. подписчиков, обязаны передавать информацию о себе в Роскомнадзор. Это необходимо для легального размещения рекламы и получения донатов. В противном случае соцсети ограничат функционал их аккаунтов: публикации не смогут репостить другие каналы. Данные потребуется предоставить через госуслуги или сайт ведомства, опубликовав затем ссылку на страницу для проверки.

Маркировка «Честный знак» для ряда товаров

С 1 ноября в продажу смогут поступать только товары, маркированные системой «Честный знак». Это затронет пиво и слабоалкогольные напитки, кожные антисептики, БАДы, фотоаппараты, автомобильные шины и парфюмерные изделия. Если код маркировки окажется некорректным, продажа товара будет запрещена.

Банковские комиссии за переводы через СБП в пользу государства отменят

С ноября банки не будут взимать комиссию за переводы по Системе быстрых платежей (СБП) на счета казначейства, в том числе за оплату налогов и штрафов. Лимит в 100 тыс. рублей на бесплатные переводы также начнет распространяться на электронные кошельки.

Специальный реестр для майнеров

Для юридических лиц и ИП, занимающихся майнингом, вводится обязательный реестр, а также уведомительная система для поступлений цифровых активов. Они должны будут предоставить данные о потребляемых мощностях. Закон позволит физлицам заниматься майнингом только при соблюдении лимитов электроэнергии.

Новый чат-бот для учителей «Помощник Рособрнадзора»

Учителя со всей России смогут воспользоваться чат-ботом для консультаций по вопросам профессиональной деятельности и подачи жалоб. В чат-боте, который запустят 1 ноября, автоматизированная система будет оперативно обрабатывать запросы.

Участники спецоперации смогут получать справки на госуслугах

С 1 ноября участники СВО смогут заказывать справки, подтверждающие их статус, на портале госуслуг и в МФЦ. Это упростит доступ к льготам и документам, так как справки будут стандартизированы и доступны также для членов семей.

Изменения в энергетическом надзоре

С 9 ноября Минэнерго начнет проверять компании теплоснабжения на предмет резкого роста аварий. Если их число превысит на 30% показатели прошлого года, ведомство проведет внеплановую проверку, исключая случаи аварий из-за природных факторов.

Обновленные правила эвакуационных выходов

С ноября при проектировании объектов правила обяжут учитывать нормативы для помещений с крупным потоком людей. Например, залы, вмещающие от 501 до 1000 человек, должны быть оборудованы не менее чем тремя выходами.

Ознакомление с материалами таможенной проверки

С 14 ноября доступ к материалам таможенной проверки станет более открытым: участники ВЭД смогут ознакомиться с документами, фотографировать и копировать их, если информация не содержит гостайну.

Тестирование динамических тарифов на парковку в Москве

На нескольких улицах Москвы с ноября начнут действовать динамические тарифы на парковку, которые варьируются от 0 до 800 рублей в зависимости от загруженности участков.