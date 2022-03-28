Что делать, если вы потеряли личные документы?

Человек, потерявший личные документы, испытывает стресс. Без паспорта, водительских прав или медицинского полиса мы непременно столкнемся с множеством неприятностей, которые могут существенно снизить качество жизни. О том, что необходимо делать при исчезновении документов, и какие санкции в этом случае стоит ждать от государства, расскажем в нашем небольшом обзоре.

Опасная пропажа

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Основным документом, удостоверяющим личность, считается общегражданский паспорт. Если по каким-либо причинам вы лишились его, необходимо предпринять несколько важнейших действий.

Во-первых, нужно. заблокировать все свои банковские карты, иначе мошенники могут элементарно воспользоваться вашими деньгами или набрать кредитов на чужое имя.

Во-вторых, следует. обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление о происшествии. В заявлении указывается место и время пропажи документа. С собой необходимо взять любой другой документ, удостоверяющий личность ( свидетельство о рождении, военный билет, студенческий билет, заграпаспорт, и т.д.). В случае отсутствия этих документов подойдет копия выписки из домовой книги или копия карточки регистрации .

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Заявление об утрате паспорта должно содержать информацию об обстоятельствах пропажи, наименование ОВД и дату обращения в него.

Принимающий документы инспектор выдает для заполнения бланк заявления по форме №1П на выдачу нового документа. Он заполняется на месте.

Сотрудники полиции выдадут талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии. Он является основанием для выдачи нового паспорта.

Получить паспорт взамен утраченного можно в филиале управления Федеральной миграйционной службы по месту жительства, либо через МФЦ после подачи следующих документов:

заявление об утрате паспорта в свободной форме;

талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии;

копия свидетельства о рождении;

копия свидетельства о браке (если он заключен;

копия свидетельства о расторжении брака (если он расторгнут)

копии свидетельства о рождении детей до 14 лет (при желании);

копия военного билета (при необходимости);

2 фотографии 35Х45 мм (черно-белые или цветные);

чек оплаты госпошлины.

В случае обращения по месту жительства паспорт оформляется в 10-дневный срок, не по месту жительства — в 30-дневный срок.

Теперь поговорим о загранпаспорте.. Если вы потеряли его в России— обратитесь с заявлением в территориальный орган МВД. Если потеряли за границей— в дипломатическое представительство или консульство РФ.

Далее необходимо подать заявление на оформление нового загранпаспорта. Можно сделать это через Госуслуги, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по месту жительства или МФЦ. При подаче заявления по месту жительства загранпаспорт будут делать один месяц, при подаче заявления по месту пребывания— три месяца.

У СНИЛСА и полиса выросли ноги…

Если потеряли СНИЛС, то для замены потребуется паспорт. Новая карточка (дубликат) СНИЛС выдается бесплатно. Если выработаете, то заявление на замену документа нужно подать через отдел кадров.. Если вы самозанятый, обратитесь в отделение пенсионного фонда по месту регистрации

Безработные также могут обратиться в любое отделение ПФР по месту жительства или регистрации.

Дубликат карточки выдадут в течение одного месяца с момента регистрации вашего заявления.

Если куда-то пропал медицинский полис , то прежде всего нужно обратиться в страховую компанию — ту, что выдала вам старый документ, или в новую, если сбоираетесь поменять страховщика.

Детям до 14 лет, понадобятся свидетельство о рождении, СНИЛС (при наличии) ипаспорт одного из родителей. Гражданину России от 14 до18лет— паспорт, СНИЛС, паспорт одного из родителей. Лицам старше 18 лет (кроме военнослужащих и приравненных к ним) — паспорт, СНИЛС. Иностранцу— паспорт иностранного гражданина, вид на жительство или разрешение на временное проживание, СНИЛС.

В день обращения вам бесплатно выдадут временное свидетельство, которое дает право на получение медпомощи. Оно действует только пять дней.

Постоянный полис вручат в течение пяти рабочих дней вручат

При потере водительских прав нужно подать заявление на восстановление в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции или через Госуслуги. Во втором случае на уплату госпошлины будет скидка 30%.

Для получения новых прав понадобится паспорт РФ, медсправка необязательна. Но со справкой новые права выдадут на10 лет. Без справки— на срок, оставшийся по старым правам.

Штрафной удар по кошельку

Теперь о санкциях за потерю основных документов.

Согласно закону, а точнее ст. 19.16 КоАП РФ, за утерю паспорта предусмотрен штраф. Его

размеры варьируются в зависимости от ситуации, при которой был утрачен. На сегодняшний день за утерю удостоверения личности, его владелец должен заплатить от 100 до 300 рублей.

Если, гражданин потерял паспорт, но не сообщает об этом и продолжает жить по месту регистрации, то штраф увеличивается до 2-3 тысяч рублейдля жителей регионов, и 3-5 тысяч рублей для жителей Москвы.

Если гражданин заявил о пропаже паспорта, но в документе нет прописки, то штраф также составляет 2-3 тысячи рублей.

В некоторых случаях за утерю удостоверения личности платить ничего не надо. К этим ситуациям относится уважительная причина. Например, гражданин потерял паспорт в результате происшествия, повлекшего за собой проблемы со здоровьем. Но в таком случае, необходимо предоставить справку из больницы.

Важно запомнить, что за утерю, кражу или порчу заграничного паспорта штраф платить не нужно. Единственные расходы, который вы понесете в связи с восстановлением – это уплата госпошлины за выдачу нового документа. Кроме того, придется понести расходы на открытие новых виз.

За отсутствие водительского удостоверения статья 12.3 КоАП РФ подразумевает предупреждение или штраф в 500 рублей. А вот за саму утерю документа никаких специальных штрафов для водителей не предусмотрено. Однако автомобилисту все же придется раскошелиться на госпошлину за дубликат удостоверения, когда придет время получать его в ГАИ.