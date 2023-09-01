Члены областного правительства поздравили школьников и педагогов с Днем знаний

От имени губернатора детей и педагогов с Днем знаний поздравили руководители и члены правительства региона.
Вице-губернатор Артем Бранов побывал на торжественных линейках в школах Гусь-Железного и Касимова. В своей речи он отметил, что школа – самое интересное время жизни, которое дарит новых друзей, спортивные победы и творческие достижения.
Выпускникам Бранов пожелал успешной подготовки и сдачи экзаменов.
Педагогов и учеников школы №1 в Сасово поздравила первый зампред Анна Рослякова.
Школьников Рязанского района поздравила зампред Юлия Швакова. Торжественные линейки в Пронском районе посетил зампред Александр Шаститко, а в Рыбновском – Артем Никитин, сообщает пресс-служба правительства.
Ранее рязаньстат опубликовал статистику, в которой рассказал, сколько учеников пошли в рязанские школы в этом году.