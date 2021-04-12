Читатели «Известий» смогут предложить достопримечательности для модернизированных банкнот

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«Известия» запускают проект «Новые банкноты» и призывают читателей поучаствовать в создании дизайна обновленных купюр. Будут отобраны самые популярные и интересные варианты. Редакция передаст их экспертным рабочим группам, которые будут готовить предложения для совета директоров Центробанка. Он примет окончательное решение.

Первый проект пройдет с 12 апреля по 12 июня. Однако предложения нужно прислать до 1 июня, чтобы оставить время на выбор самых интересных вариантов. В первом проекте будут собраны предложения по купюрам в 1000 и 5000 рублей. Банкноты должны появиться в обращении в 2023 году. Окончательный выбор объектов, которые будут размещены на них, сделают в 2021 году.

Ранее стало известно, что вместо Ярославля на лицевой стороне купюры в 1000 рублей появится Нижний Новгород, а на оборотной — достопримечательности Приволжского федерального округа. На 5000-й купюре Хабаровск заменит Екатеринбург, на обратной стороне — достопримечательности, символизирующие Уральский федеральный округ.

Для того чтобы принять участие в проекте, нужно прислать в редакцию изображения, фотографии в выигрышных ракурсах, описания и интересную информацию о достопримечательностях и объектах Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа, Екатеринбурга и Уральского федерального округа по адресу электронной почты: [email protected] Также проект будет проходить в соцсетях «Известий»: https://vk.com/izvestia и https://ok.ru/izvestia.

В сообщении нужно указать:

от одной до трех достопримечательностей, которые символизируют столицу федерального округа, то есть Нижний Новгород или Екатеринбург (для лицевой стороны);

несколько (от одной до трех-четырех) достопримечательностей, которые символизируют соответствующие федеральные округа (Приволжский или Уральский) и относятся к любому из субъектов, входящих в их состав (для оборотной стороны купюры);

коротко (1000–1500 знаков) описать, почему вы считаете каждую из этих достопримечательностей достойными того, чтобы быть представленными на обновленных банкнотах.

Это могут быть как известные памятники архитектуры, так и уникальные объекты.

На первом этапе «Известия» каждую неделю будут подводить предварительные итоги и публиковать их. На втором этапе редакция сформирует окончательные предложения читателей, которые будут переданы в экспертные рабочие группы.

Цель акции — помочь рабочим группам отобрать наиболее достойные объекты и показать, какие символы городов и достопримечательности округов хотят видеть на обновленных банкнотах читатели «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Модифицируй это: «Известия» объявляют о начале проекта «Новые банкноты»