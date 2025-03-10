Читали Есенина и Набокова: как прошли похороны скандального рязанского чиновника Николая Бочарова

В Рязани 10 марта прошли похороны скандально известного экс-чиновника Николая Бочарова. С бывшим главой Заборьевского сельского поселения простились на Скорбященском кладбище.

Как передаёт издание Рзн.инфо, попрощаться с Бочаровым пришли около 70 человек. На похоронах присутствовали родственники, коллеги и друзья покойного.

— Перед погребением на кладбище зачитали стихотворение Сергея Есенина «До свидания, друг мой, до свидания», а также стих Набокова, — передаёт корреспондент.

Напомним, Николай Бочаров скончался 9 марта. Ему было 56 лет. Скандальную известность он приобрёл, когда совершил грубое нарушение ПДД. В 2016 году получил условный срок за хулиганство.