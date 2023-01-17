Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в декабре выросла на 40%

Чистая прибыль «Сбера» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в декабре 2022 г. выросла на 40% и достигла 125,5 млрд руб., следует из опубликованной сокращенной отчетности банка.

По итогам всего 2022 года банк получил 300 млрд рублей чистой прибыли (-75,7% в годовом выражении). Рост чистого процентного дохода банка в декабре составил 19,5% в годовом выражении (до 176,5 млрд руб.), а за 2022 год — 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. Чистый комиссионный доход Сбербанка вырос в декабре 2022 года на 16,7% — до 67,5 млрд руб., за весь 2022 год — на 6,2% — до 614,8 млрд руб.

В декабре стоимость риска составила 0,2%, в том числе за счет положительного результата от возврата проблемной задолженности. В первом полугодии в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками был создан существенный объем резервов. Во втором полугодии они нормализовались, а в целом за год стоимость риска составила 3,7%.