Число жалоб от рязанцев на участников финансового рынка сократилось

Банк России за первые шесть месяцев 2023 года получил от жителей Рязанской области 844 жалобы. Это почти на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

412 раз рязанцы жаловались на работу банков (–11,8% к прошлому году). Наиболее заметно снизилось число обращений по ипотеке — более чем на треть, а также по потребительскому кредитованию — почти на 28%. «В прошлом году многие жалобы были связаны с санкционной тематикой. Люди писали о трудностях с погашением долга, кредитных каникулах и т.д. Разъяснительная работа, меры поддержки и действия самих банков, которые активно шли навстречу клиентам, помогли снять многие острые вопросы», — считает начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина.

Значительнее всего сократились жалобы на страховщиков. Их в январе-июне поступило 120, что на 38,5% меньше, чем в первом полугодии 2022 года. Например, вдвое снизилось число обращений по исправлению коэффициента бонус-малус: ранее нередко поступали шаблонные письма, которые оформляли посредники за плату. Подобные обращения не предполагали решения проблемы заявителя. Прекратились жалобы на недоступность ОСАГО, в том числе из-за отсутствия полисов в офисах.

Число вопросов по работе микрофинансового рынка также снизилось (–22,4%). Жители региона реже писали о взимании комиссий, завышении процентной ставки и навязывании услуг.

Почти в 6 раз меньше в первом полугодии было жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг, в основном по темам, связанным с санкциями.