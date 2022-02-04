Число скончавшихся от контрафакта в клинике Петербурга возросло до семи человек

Количество погибших от контрафактного препарата в медицинском центре Петербурга возросло до семи человек, сообщает следственный комитет РФ.

«В период с декабря 2021 года по январь 2022 года 7 пациентов, проходивших обследование, скончались», — говорится в сообщении СК.

В качестве подозреваемой задержана заведующая отделом лучевой диагностики медцентра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения, избрании меры пресечения. Напомним, раннее был задержал главврач клиники.

Следователи также установили коммерческую структуру, поставившую промышленный химический препарат для рентгена желудка, действиям её руководства дадут юридическую оценку.

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Уточняется, что следователями осуществлена выемка различных предметов и документов, имеющих важность для следствия, проводятся допросы.