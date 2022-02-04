Число скончавшихся от контрафакта в клинике Петербурга возросло до семи человек

Количество погибших от контрафактного препарата в медицинском центре Петербурга возросло до семи человек, сообщает следственный комитет РФ.
В качестве подозреваемой задержана заведующая отделом лучевой диагностики медцентра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения, избрании меры пресечения. Напомним, раннее был задержал главврач клиники.
Следователи также установили коммерческую структуру, поставившую промышленный химический препарат для рентгена желудка, действиям её руководства дадут юридическую оценку.
Уточняется, что следователями осуществлена выемка различных предметов и документов, имеющих важность для следствия, проводятся допросы.