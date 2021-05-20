Число просмотров онлайн-трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 миллионов

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В первый день онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» были просмотрены более 5 миллионов раз, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Марафон будет проходить три дня в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

Участников ожидают дискуссии, лекции, интервью, открытые уроки, мастер-классы. Среди спикеров первого дня марафона – Сергей Кириенко, Андрей Фурсенко, Пётр Толстой, Владимир Познер, Владимир Соловьёв и другие известные персоны.

Предложение создать современную платформу знаний внёс победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль. Его поддержал президент России Владимир Путин.