Число граждан Таджикистана, высланных из России, резко увеличилось

В первом полугодии 2024 года количество граждан Таджикистана, выехавших на заработки за границу, сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 392,8 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство труда, миграции и занятости населения страны.

Несмотря на снижение общего числа трудовых мигрантов, Россия остается главным направлением для граждан Таджикистана – туда отправились 98,5% от общего числа выехавших.

Вместе с тем, наблюдается значительный рост количества граждан Таджикистана, выдворенных из России в текущем году. За первые шесть месяцев 2024 года это число составило 17 134 человека, что уже превысило показатель за весь 2023 год.

Напомним, что в апреле 2024 года Таджикистан выразил протест России в связи с массовыми случаями дискриминации таджикских граждан. Тогда многие мигранты столкнулись с проблемами при прохождении контроля в аэропортах Москвы. МИД Таджикистана даже рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию.