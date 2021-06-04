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Суббота, 5 июня, 2021
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Чиновники получают почти в два раза больше, чем остальные орловчане

Никита Брыкин
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Опубликована бюллетень социально-экономического развития Орловской области за первый квартал текущего года, пишет портал «Орловские новости».

Выяснилось, что чиновники получают в 1,7 раза больше, чем остальные горожане. Средняя зарплата чиновников составляет почти 37 тысяч рублей.

Больше всех платят финансовым специалистам и сотрудникам страховых фирм – в среднем чуть более пятидесяти тысяч рублей в месяц. Это почти двое превышает среднюю зарплату в регионе.

Трудящиеся в сфере энергетики имеют ежемесячный заработок в размере около 35 тысяч рублей.

Меньше всех получают сотрудники почты и курьеры – двадцать тысяч рублей.

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