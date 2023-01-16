Понедельник, 16 января, 2023
powder

Чиновники объяснили появление на карте «Белгородской народной республики»

На главнуюНовости мира

В правительстве Белгородской области прокомментировали появление на сайте регионального Минсельхоза необычной карты, написал «Бел.Ру».

Ранее местные жители заметили, там вместо настоящего названия региона указана «Белгородская народная республика».

Чиновники объяснили, что проблема возникла с картой проекта OpenStreetMap, которую использовали ранее на сайте.

После инцидента ее убрали из публичного доступа. Губернатор Вячеслав Гладков уже опроверг фейк о появлении так называемой «БНР».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации