Чиновники объяснили появление на карте «Белгородской народной республики»

В правительстве Белгородской области прокомментировали появление на сайте регионального Минсельхоза необычной карты, написал «Бел.Ру».

Ранее местные жители заметили, там вместо настоящего названия региона указана «Белгородская народная республика».

Чиновники объяснили, что проблема возникла с картой проекта OpenStreetMap, которую использовали ранее на сайте.

После инцидента ее убрали из публичного доступа. Губернатор Вячеслав Гладков уже опроверг фейк о появлении так называемой «БНР».