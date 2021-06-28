Четырехлетний ребенок пострадал в аварии ГАЗели и «Лады Калины» в рязанской горроще

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В субботу, 26 июня, в рязанской горроще столкнулись ГАЗель и «Лада Калина». В результате пострадали два человека, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 09:10 возле дома №9/18 по улице Островского. По предварительной информации, 31-летний житель Ряжска на ГАЗели не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и врезался в «Ладу Калину». За рулем легковушки находился 37-летний рязанец.

— В результате два пассажира «Лады» получили травмы. 66-летнему человеку и четырехлетнему ребенку оказали медпомощь, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.