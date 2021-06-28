Четырехлетний ребенок пострадал в аварии ГАЗели и «Лады Калины» в рязанской горроще

В субботу, 26 июня, в рязанской горроще столкнулись ГАЗель и «Лада Калина». В результате пострадали два человека, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 09:10 возле дома №9/18 по улице Островского. По предварительной информации, 31-летний житель Ряжска на ГАЗели не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и врезался в «Ладу Калину». За рулем легковушки находился 37-летний рязанец.
По факту произошедшего проводится проверка.