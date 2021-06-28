28.4 C
Рязань
Понедельник, 28 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Четырехлетний ребенок пострадал в аварии ГАЗели и «Лады Калины» в рязанской горроще

Елена Лобанова
Четырехлетний ребенок пострадал в аварии ГАЗели и "Лады Калины" в рязанской горроще
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
- Advertisement -

В субботу, 26 июня, в рязанской горроще столкнулись ГАЗель и «Лада Калина». В результате пострадали два человека, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.  

Авария произошла примерно в 09:10 возле дома №9/18 по улице Островского. По предварительной информации, 31-летний житель Ряжска на ГАЗели не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и врезался в «Ладу Калину». За рулем легковушки находился 37-летний рязанец. 

— В результате два пассажира «Лады» получили травмы. 66-летнему человеку и четырехлетнему ребенку оказали медпомощь, — говорится в сообщении.  

По факту произошедшего проводится проверка.

  • Четырехлетний ребенок пострадал в аварии ГАЗели и "Лады Калины" в рязанской горроще
  • Четырехлетний ребенок пострадал в аварии ГАЗели и "Лады Калины" в рязанской горроще

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,342ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]