Четыре троллейбусных маршрута закроют в Белгороде 10 июля

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В Белгороде закроют четыре троллейбусных маршрута 10 июля. Соответствующее постановление уже подписал мэр города Юрий Галдун.

Так, полностью исключить планируют маршруты №№ 1, 4, 5, 8. На их место придут два троллейбуса с приставкой «М», что означает «Магистральный».

Транспорт №М8 будет ходить от БГТУ до аэропорта. Проезжать он будет по улицам Костюкова, Щорса и проспекту Богдана Хмельницкого. Еще один маршрут — №М9 будет ходить от ж\д вокзала до аэропорта. Данный маршрут заменит ушедшие №№ 1,4. №М9 будет следовать по Привокзальной площади, улице Вокзальной, проспектам Белгородский и Богдана Хмельницкого.