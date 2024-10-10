Четыре техногенных пожара потушили в Рязанской области за сутки

За минувшие сутки в Рязанской области потушено 4 техногенных пожара, сообщает 10 октября пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В посёлке Ржавец Александро-Невского района горел нежилой дом. Строение тушили 6 человек, 1 единица техники.

В селе Добрый Сот Спасского района 3 единицы техники и 5 человек тушили дом сезонного проживания.

Ещё один нежилой дом сгорел в селе Норма Ермишинского района. В тушении участвовало 10 человек, 3 единицы техники. ​

В деревне Чернышово Касимовского района горящую хозяйственную постройку тушили 6 человек и 2 единицы техники. ​