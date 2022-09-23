Пятница, 23 сентября, 2022
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Четыре депутата Госдумы написали заявления с просьбой направить их на службу в зону СВО

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о первых четырёх депутатах Госдумы, написавших заявления с просьбой отправить их служить в зону специальной военной операции на Украине. Об этом политик написал в телеграм-канале.

— Это Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов Сергей Сокол, — написал Турчак.

По его словам, заявления передадут на рассмотрение в министерство обороны РФ.

Дмитрий Хубезов представляет в Госдуме Рязанскую область. Ранее он регулярно ездил на Донбасс вместе с врачами, возил гуманитарную помощь.

Турчак сообщил, что часто бывал в зоне СВО и Виталий Милонов.

— Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами, — отметил секретарь генсовета ЕР.

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