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Суббота, 29 апреля, 2023

Четыре человека, включая двух детей, погибли в ДТП с «Камазом» в Подмосковье

Фото: t.me/mosoblproc
Фото: t.me/mosoblproc

Прокуратура Московской области сообщила подробности и опубликовала фотографии с места смертельного ДТП на Киевском шоссе.

По данным ведомства, новью 29 апреля на 72-м километре трассы на повороте на улицу Московская г. Наро-Фоминск водитель «Камаза» протаранил стоящие на светофоре легковые автомобили.

Четыре человека, включая двух детей, погибли в ДТП с «Камазом» в Подмосковье
Четыре человека, включая двух детей, погибли в ДТП с «Камазом» в Подмосковье
Фото: t.me/mosoblproc

— В результате 4 пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей 10 и 7 лет, получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении прокуратуры.

На месте происшествия работал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров. Прокуратура контролирует ход проведения проверки.

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