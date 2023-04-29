Четыре человека, включая двух детей, погибли в ДТП с «Камазом» в Подмосковье

Прокуратура Московской области сообщила подробности и опубликовала фотографии с места смертельного ДТП на Киевском шоссе.

По данным ведомства, новью 29 апреля на 72-м километре трассы на повороте на улицу Московская г. Наро-Фоминск водитель «Камаза» протаранил стоящие на светофоре легковые автомобили.

— В результате 4 пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей 10 и 7 лет, получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении прокуратуры.

На месте происшествия работал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров. Прокуратура контролирует ход проведения проверки.