Четыре человека, включая двух детей, погибли в ДТП с «Камазом» в Подмосковье

Прокуратура Московской области сообщила подробности и опубликовала фотографии с места смертельного ДТП на Киевском шоссе.
По данным ведомства, новью 29 апреля на 72-м километре трассы на повороте на улицу Московская г. Наро-Фоминск водитель «Камаза» протаранил стоящие на светофоре легковые автомобили.
На месте происшествия работал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров. Прокуратура контролирует ход проведения проверки.
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