Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Брянской области

В результате ДТП на 97 километре федеральной автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе пострадали четыре человека. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УГИБДД Брянской области.

По предварительным данным, 73-летний водитель микроавтобуса FORD 222702, двигаясь со стороны Брянска в сторону города Унеча, разворачиваясь с обочине в месте, где этот манёвр запрещён, не пропустил FORD С-МAX под управлением 33-летней женщины.

Травмы в аварии получили водитель автобуса, две пассажирки и женщина-водитель иномарки. У пострадавших различные переломы, у 49-летней женщины выбиты четыре верхних зуба.

Все пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Сотрудники ГИБДД обнаружили в маршрутке незаконную перепланировку мест для пассажиров, на водителя составили протокол за нарушение.