Воскресенье, 11 июня, 2023
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Четыре человека попали в больницу после ДТП с грузовиком в Липецкой области

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Фото: vk.com/umvd48

В результате ДТП с участием грузовика и легковушки в Липецкой области пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 11 июня в 16 часов на 6-м километре дороги Поддубровка-Воробьевка. Мужчина 1959 года рождения, управлявший автомобилем «Шкода Октавия», выехал на встречку и допустил столкновение с грузовиком «Шаакси» под управлением водителя 1977 года рождения.

С места аварии госпитализированы водитель легковушки и его пассажиры: мужчина 1965 года рождения, две женщины 1962, 1973 годов рождения.

Осколки повредили проезжавший мимо автомобиль «Хёндай», женщина-водитель не пострадала.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Четыре человека попали в больницу после ДТП с грузовиком в Липецкой области
Фото: vk.com/umvd48

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