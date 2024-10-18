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Четыре человека погибли в ДТП с пожаром на трассе «Амур»

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Алексей Самохин

В результате ДТП с пожаром на 1476-м километре трассы «Амур» погибли 4 человека, сообщает пресс-служба МЧС России. 

Столкновение грузовика и легковушки произошло ночью 18 октября по московскому времени. После удара оба автомобиля загорелись. Водителя грузовика госпитализировали, все находившиеся в легковушке погибли. 

На месте происшествия работали 3 единицы техники и 9 сотрудников МЧС. Они деблокировали и вытянули искореженный легковой автомобиль из-под грузовика. Внутри обнаружены трупы женщины и двух детей 8 и 11 лет. 

При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший, его личность устанавливается. 

Четыре человека погибли в ДТП с пожаром на трассе «Амур»
Четыре человека погибли в ДТП с пожаром на трассе «Амур»
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