Четыре человека погибли в ДТП с пожаром на трассе «Амур»

В результате ДТП с пожаром на 1476-м километре трассы «Амур» погибли 4 человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

Столкновение грузовика и легковушки произошло ночью 18 октября по московскому времени. После удара оба автомобиля загорелись. Водителя грузовика госпитализировали, все находившиеся в легковушке погибли.

На месте происшествия работали 3 единицы техники и 9 сотрудников МЧС. Они деблокировали и вытянули искореженный легковой автомобиль из-под грузовика. Внутри обнаружены трупы женщины и двух детей 8 и 11 лет.

При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший, его личность устанавливается.