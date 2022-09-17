Четыре человека погибли при наезде ВАЗ-2112 на электроопору в Башкирии

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими в Салаватском районе Башкирии. Об этом утром 17 сентября сообщил в телеграм-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

Смертельная авария случилась в 2 часа на 49-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в электроопору.

Находившиеся в салоне водитель, три его пассажирки погибли на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.