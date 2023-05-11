Четверть россиян готовы открыть вклад в юанях

Только 9% россиян продолжают сберегать деньги в иностранных валютах. 23% уже избавились от прежних сбережений в долларах и евро. 26% готовы открыть вклад в юанях в российском банке. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ).

43% опрошенных сберегают деньги исключительно в рублях (в Приволжском федеральном округе 47%, на Северном Кавказе 33%). Более трети респондентов (36%) вообще не имеют сбережений. Наиболее высок этот показатель на Северном Кавказе (45%) и в Сибири (44%), самый низкий – в Москве и Московской области (27%), а также на Урале (31%).

21% респондентов держат часть сбережений в иностранных валютах (9% продолжают пополнять валютные вклады, 12% сохраняют прежние сбережения, накопленные до 2022 года). При этом все валютные вкладчики предпочитают валюты «недружественных стран» — доллары и евро.

Из валют «дружественных» государств наибольшим доверием у россиян пользуется китайский юань. Вклад в китайской валюте готовы открыть 26% респондентов (в Поволжье и на Урале по 31%, на Северном Кавказе 14%). Возможность иметь депозит в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов допускают для себя 7%, в турецких лирах — 5%, в индийских рупиях – 3%.

24% назвали самой надежной иностранной валютой для сбережений в России юань. По мнению 22% опрошенных, такой валютой по-прежнему остается доллар США. 20% отдали пальму первенства евро. Дирхам ОАЭ самой надежной иностранной валютой сбережений для россиян считают 3%, турецкую лиру 2%, индийскую рупию 1%. Не считают надежным средством сбережений ни одну иностранную валюту 45% респондентов. Чаще всего такой ответ давали жители Дальнего Востока (56%), реже всего – в Москве и Московской области (38%).

*Опрос проведен 28 апреля-4 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.