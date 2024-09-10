Через пять лет в России импортный хмель заместят отечественным

В 2024 году сразу несколько пивоваренных компаний запустили собственные программы по хмелеводству. Об этом сообщает РБК.

Представители отрасли обещают начать массовое использование российского хмеля уже в течение 5–7 лет.

«Развитие этого направления дает возможность отечественным производителям хмеля занять серьезную нишу в рамках импортозамещения», — говорит Ораз Дурдыев, президент компании «Объединенные Пивоварни».

Схожую оценку дают в компании «Балтика». Амбиции у компании огромные, они полностью заместили импортный солод, следующий этап — хмель. Для обеспечения «Балтики» потребуется около 600 га хмельников заявил ведущий эксперт по технологии компании Игорь Матвеев. Осенью 2023 года «Балтика» приобрела первые 22 га взрослых хмельников. Как ожидается, к концу весны 2025 года посадки охватят еще 38 га.

Развивая производство хмеля в России, пивовары снижают риски своей зависимости от импортного сырья.

По данным Росстата, валовой сбор хмеля в организованном секторе по итогам 2023 года составил 292 тонн, что примерно на 35% больше, чем в 2022 году (216 тонн). Однако этого недостаточно, чтобы обеспечить пивоваренную отрасль собственным сырьем.

«Российские пивовары по-прежнему на 96–97% зависят от иностранного хмеля. Среднегодовая потребность российских пивоваренных предприятий оценивается в 8000–10000 т хмеля», — сказал Даниил Бриман, председатель совета Союза российских пивоваров.

Минсельхоз специальных программ вводить пока не планирует. В рамках государственной инициативы по развитию аграрного сектора внедрен ряд механизмов, направленных на содействие промышленному производству хмеля. Основным инструментом является предоставление субсидий, покрывающих часть расходов на создание и обслуживание многолетних плантаций, в том числе хмельников.

Согласно программе, региональные власти имеют полномочия определять приоритетные направления сельскохозяйственной деятельности и устанавливать ставки субсидирования для закладки и ухода за хмельниками. Благодаря наличию комплексной системы государственной поддержки отрасли разработка отдельной программы по развитию хмелеводства признана нецелесообразной.

Следовательно, производителям пива по-прежнему приходится в основном полагаться на собственные ресурсы в процессе выращивания и обработки хмеля.