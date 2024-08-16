Чем опасна привычка переводить будильник

Многие знают этот утренний ритуал: первый звонок будильника — и заманчивые пять минут дополнительного сна. Однако психологи предупреждают, что привычка постоянно переводить будильник не так безобидна, как кажется. Об этом сообщает Telegram-канал «Газета».

Последовательные пробуждения сбивают естественные циклы сна, делая его прерывистым и менее эффективным. В итоге, даже если вы проспали дополнительные 15-20 минут, чувства бодрости не возникает. Каждый новый звонок будильника — это мини-стресс для организма, который начинает вырабатывать кортизол — гормон стресса. В итоге, вместо пробуждения в хорошем настроении, вы получаете раздражительность, головную боль и даже панические атаки.

Психологи утверждают, что постоянное желание отложить будильник может быть связано с более глубокими проблемами: выгоранием, депрессией, страхом перед предстоящим днем.

Исследования показали, что люди, которые регулярно переводят будильник, чаще страдают от бессонницы и других расстройств сна. Кроме того, у них выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.