Чем опасна привычка пересаливать пищу, рассказала нутрициолог Антонюк

Привычка обильно солить пищу может спровоцировать появление различных проблем, как физиологических, так и психологических, рассказала NEWS.ru нутрициолог Жанна Антонюк.
Специалист включила в список возникающих проблем нарушение работы вкусовых рецепторов, хронический стресс и недостаток сна.
Переизбыток соли в рационе может привести к серьезным последствиям для здоровья. В частности, это происходит из-за того, что продукт задерживает жидкость в организме, обратила внимание нутрициолог.
Кроме того, злоупотребление солью нарушает работу почек. Этот орган играет ключевую роль в выведении избытка соли из организма. Высокое потребление соли может привести к развитию почечной недостаточности, отметила специалист.
Ещё одна проблема — повышенный риск остеопороза. Соль способствует вымыванию кальция из костей, что делает их более хрупкими, констатировала Антонюк.