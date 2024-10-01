Чем опасна привычка пересаливать пищу, рассказала нутрициолог Антонюк

Привычка обильно солить пищу может спровоцировать появление различных проблем, как физиологических, так и психологических, рассказала NEWS.ru нутрициолог Жанна Антонюк.

Специалист включила в список возникающих проблем нарушение работы вкусовых рецепторов, хронический стресс и недостаток сна.

Переизбыток соли в рационе может привести к серьезным последствиям для здоровья. В частности, это происходит из-за того, что продукт задерживает жидкость в организме, обратила внимание нутрициолог.

— Артериальная гипертензия. Соль задерживает жидкость в организме, что увеличивает объем крови и, как следствие, повышает кровяное давление. Это создает нагрузку на сердце и сосуды, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, — привела пример Антонюк.

Кроме того, злоупотребление солью нарушает работу почек. Этот орган играет ключевую роль в выведении избытка соли из организма. Высокое потребление соли может привести к развитию почечной недостаточности, отметила специалист.

Ещё одна проблема — повышенный риск остеопороза. Соль способствует вымыванию кальция из костей, что делает их более хрупкими, констатировала Антонюк.