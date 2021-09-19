6.3 C
Рязань
Воскресенье, 19 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Чем делились известные рязанцы в Instagram на этой неделе?

7info7
Чем делились известные рязанцы в Instagram на этой неделе?

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Чем делились известные рязанцы в своих Instagram-аккаунтах на этой неделе? РИА «7 новостей» представляет обзор постов.

Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила ветерана Великой Отечественной войны, почётного гражданина города Дмитрия Черничкина с 96-летием.

Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова высказалась по поводу назначения пожизненного наказания для педофилов.

Директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина поделилась фотографией «грибного» улова.

Об успехах рязанских врачей рассказал директор ОКБ Андрей Карпунин.

Зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов вручил лучшим сотрудникам лесной отрасли Рязанской области награды.

Директор государственного музея-заповедника имени Есенина Борис Иогансон поделился красивым музыкальным видео.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,642ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]