Чем делились известные рязанцы в Instagram на этой неделе?

Чем делились известные рязанцы в своих Instagram-аккаунтах на этой неделе? РИА «7 новостей» представляет обзор постов.
Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила ветерана Великой Отечественной войны, почётного гражданина города Дмитрия Черничкина с 96-летием.
Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова высказалась по поводу назначения пожизненного наказания для педофилов.
Директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина поделилась фотографией «грибного» улова.
Об успехах рязанских врачей рассказал директор ОКБ Андрей Карпунин.
Зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов вручил лучшим сотрудникам лесной отрасли Рязанской области награды.
Директор государственного музея-заповедника имени Есенина Борис Иогансон поделился красивым музыкальным видео.