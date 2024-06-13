Четверг, 13 июня, 2024

Челюсть ископаемой химеры нашли шацкие школьники

Автор: Кристина Аманн

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Во время раскопок в карьере села Малый Пролом Шацкого района ученики Шацкой средней школы нашли необычный 5-сантиметровый зуб. Об этом сообщается в группе школы.

Ребята, которые ездили в экспедицию, входят в состав команды волонтеров-палеонтологов «Геопарк». Отряд появился в школе в 2021 году, когда стало известно о масштабных исследованиях рязанских ученых, связанных с остатками акул позднего мелового периода. Их в большом количестве находят в карьере села Малый Пролом.

Все эти годы школьники не раз помогали рязанским ученым Сергею Солонину и Алексею Водорезову в экспедициях. А по приезде на уроках географии подробно изучали найденные образцы. Более того, в школе планируют открыть палеонтологический музей, и уже сделали первые шаги на пути к этой цели.

В очередную свою поездку в карьер за новыми экспонатами для школьного музея обнаружили зуб, который школьники еще ни разу не находили. Его «добыл» один из руководителей отряда Николай Киселев.

Находку прокомментировал Сергей Солонин, автор многочисленных статей по малопроломским находкам, один из инициаторов изучения уникального карьера. По его мнению, это и не зуб вовсе, а часть челюсти ископаемой химеровой рыбы. Вместо зубов во рту у них находились так называемые триторы — специальные шероховатые образования для пережёвывания пищи.

Размер древней химеры составлял около метра. Питалась она, как ее ныне живущие сородичи, моллюсками, ракообразными и червями.

Челюсть ископаемой химеры нашли шацкие школьники
Челюсть ископаемой химеры нашли шацкие школьники
Челюсть ископаемой химеры нашли шацкие школьники

 

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