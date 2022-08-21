«Чайная миля» в Рязани в этом году объединила свыше 100 приверженцев активного образа жизни

Мероприятие состоялось 20 августа в ЦПКиО и собрало жителей Рязанского и других регионов. Подробности рассказал Минспорт Рязанской области ВКонтакте.

Начальник отдела Минспорта Рязанской области Екатерина Озина, приветствуя участников, отметила, что «Чайная миля» проводится уже второй раз в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни». По её словам, рязанцам понравился интересный формат проведения. Екатерина Озина пожелала участникам сохранять активность.

Стартовала «Чайная миля» с зажигательной разминки от Татьяны Сердюковой из «FIT ELIT». Затем выдающиеся рязанские бегуны — член сборной России по лёгкой атлетике, победитель и призёр крупнейших марафонских забегов Александр Именин и чемпионка Европы по горному бегу, призёр чемпионатов России по лёгкой атлетике Мария Именина провели мастер-класс для участников мероприятия.

Любители бега пробежали сухопутную милю — 1609 метров по парку под руководством рязанских спортсменов.

Глава TeaLavka Сергей Озин провёл чайную церемонию. Все участники попробовали разные сорта китайского чая и узнали о традициях чайной церемонии.

Мастер-класс по сапсерфингу от Михаила Ванишева предшествовал морской миле на сапе. Каждый мог попробовать свои силы, впервые встав на сап, или ещё раз прогуляться по Рюминскому пруду.

«Чайная миля» завершилась лотереей от организаторов и партнёров – SUP серфинг Рязань Встань и греби, TeaLavka, МБУК ЦПКиО, IQBoat 62, Клуб любителей бега «Рязань» (КЛБ Рязань), ОРЕХОВЫЙ ЗАБЕГ, RzNRuN.