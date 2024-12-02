Цены на кофе в 2025 году вырастут на четверть

В следующем году кофе может подорожать на четверть из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме. Об этом рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«В России кофе не производится, и этот продукт полностью зависит от импорта. Если говорить о медианной цене, то в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, и она может оказаться выше на 20–25 процентов», — сказал эксперт.

По словам собеседника, производство кофе делится на 70 процентов арабики и 30 процентов робусты. Раньше производители часто использовали робусту, чтобы удешевить кофейные смеси, но теперь она практически сравнялась по ценам с арабикой.

Январские фьючерсы на робусту 28 ноября подскочили выше 5,5 тысячи долларов за тонну — такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года. Арабика при этом дорожала выше 7,3 тысячи долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.